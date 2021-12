Techland hat die offiziellen Systemanforderungen auf dem PC für Dying Light 2 veröffentlicht. Ist euer Rechner gewappnet für den Release des nächsten großen Titels?

Nicht mehr allzu lange müssen wir uns gedulden, bis wir endlich die Möglichkeit erhalten Dying Light 2 in den Händen halten und auf der Plattform unseres Vertrauens spielen zu können. Jetzt wird es damit aber auch ein bisschen ernster, was entsprechende Vorbereitungen anbelangt, denn Techland hat die Systemanforderungen veröffentlicht.

Gerade in Bezug auf die aktuelle Corona-Situation und dem vorherrschenden Chip Mangel ist es nicht gerade einfach, in die neusten Graffikarten zu investieren, wenn man das doppelte des ursprünglichen Preises dafür zahlen will. Umso großer ist die Hoffnung, dass die Spielentwickler diesbezüglich ein wenig Gnade walten lassen.

Insgesamt nennt Techland vier unterschiedliche Systeme, die für ein einwandfreies Spielen erforderlich sind. Zwei von ihnen richten sich an Spieler ohne Ray-Tracing-Funktion und die anderen beiden Systeme gehen an die Ray-Tracing-Fans. Schauen wir also einmal, was die Entwickler zu sagen haben:

Ray-Tracing Off (Mindestanforderungen)

Performance: Full-HD 30 FPS

Qualität: Niedrig

CPU: Intel Core i3-9100 oder AMD Ryzen 3 2300X

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050Ti oder AMD Radeon RX 560 4GB

OS: Windows 7

RAM: 8 GB

Speicher: 60GB HDD

Ray-Tracing Off (Empfohlene Anforderungen)

Performance: Full-HD 60 FPS

Qualität: Hoch

CPU: Intel Core i5-8600K oder AMD Ryzen 5 3600X

GPU: Nvidia RTX 2060 6GB oder AMD RX Vega 56 8GB

OS: Windows 10

RAM: 16 GB

Speicher: 60GB SSD

Ray-Tracing On (Mindestanforderungen)

Performance: Full-HD 30 FPS

Qualität: Niedrig

CPU: Intel Core i5-8600K oder AMD Ryzen 5 3600X

GPU: Nvidia RTX 2070 8GB

OS: Windows 10

RAM: 16 GB

Speicher: 60GB SSD

Ray-Tracing On (Empfohlene Anforderungen)

Performance: Full-HD 60 FPS

Qualität: Hoch

CPU: Intel i5-8600K oder AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Nvidia RTX 3080 10GB

OS: Windows 10

RAM: 16 GB

Speicher: 60GB SSD

Und? Wie schaut es aus? Auf welchen Einstellungen könnt ihr Dying Light 2 auf dem Rechner spielen?

Quelle