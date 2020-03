Neue Gerüchte, Hinweise und Leaks deuten daraufhin, dass die Ankündigung von GTA VI in Kürze stattfinden soll. Wir bringen euch auf den neusten Stand.

In den letzten Tagen ist es zu einer wahren Flut an neuen Informationen gekommen, die darauf hin deuten, dass Rockstar Games in Kürze die Ankündigung von GTA VI plant. Damit wird das Sammelsorium an neuen Details um ein Vielfaches ergänzt.

Der erste Leak stammt von 4chan und ist in einem Reddit-Post zu finden. Der User bezieht sich dabei auf Quellen, die bei den großen Publishern, wie EA, Activision und Rockstar tätig sind. Darin heißt es, dass die Entwickler am 25. März den neuen Titel des Franchises über die sozialen Medien ankündigen werden.

Der erste Trailer soll dann eine Woche später folgen und bereits Einblicke in die Welt gewähren. Dabei sollen wir es mit einem GTA zutun bekommen, welches im Jahr 1980 spielt. Auch ein Multiplayer-Modus sei geplant, in dem wir die Möglichkeit erhalten in die Rolle eines Polizisten zu schlüpfen.

Kurz darauf erfolgte die Veröffentlichung eines weiteren Posts, welches den Teaser zu GTA VI beinhaltete. Dieser Beitrag wurde jedoch mittlerweile gelöscht. Mehr als ein goldenes Logo und die römische Zahl VI soll man darin aber auch nicht zu sehen bekommen.

Der dritte Leak stammt von who.is und beinhaltet alle registrierten Domains, darunter auch jene, die zu Take Two gehören. Hier wurde festgstellt, dass insgesamt drei Seiten des Franchises am 23. März aktualisiert wurden. Namentlich handelt es sich hierbei um GTA VI, GTA Vice City und GTA Miami. Damit verdichten sich die Gerüchte, dass das neue GTA in Vice City spielen wird.

Zuletzt zeigen die Details auf der Seite, dass der Servername von München auf New York umgestellt wurde. Alle anderen Server laufen bereits über den in New York, was vermuten lässt, dass die neue Website bereit ist, um veröffentlicht zu werden.

Seien wir also einmal gespannt darüber, wie sich die nächsten Stunden entwickeln werden!

Quelle 1, Quelle 2, Quelle 3