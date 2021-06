Auf der E3 2021 hatte auch Stalker 2 auf dem Games Showcase von Microsoft und Bethesda eine kleine Bühne, um einen ersten Gameplay-Trailer zum Spiel zu veröffentlichen.

Endlich ist es soweit! Auf dem großen Games Showcase Event, welches Microsoft gemeinsam mit Bethesda abhielt, wurden auch Spiele in den Vordergrund erstellt, die nicht unbedingt unter der Hand der beiden Unternehmen entwickelt werden. So bekamen auch GSC World die Gelegenheit einen ersten Gameplay-Trailer zu Stalker 2 zu veröffentlichen.

Das Video beginnt dabei fast schon wie in gewohnter Manier an einem Lagerfeuer und wird begleitet von einer Gitarre. Wir als Skif kehren von unserem Abenteuer zurück und werden direkt von den Kollegen dazu aufgefordert zu erzählen, was uns alles passiert ist und wie unser Abenteuer gelaufen ist.

Diese Geschichte wird schlussendlich von Ausschnitten mit richtigem Gameplay erzählt. Wir erleben Situationen, in denen wir gegen Menschen, aber dann auch gegen abnormale Wesen kämpfen. Zudem wird das eine oder andere Gadget präsentiert, wie ein Geigerzähler, der uns die Werte des verseuchten Gebietes nennen kann.

Im neusten Ableger, und der Beititel dazu wurde auch entsprechend mit dem neuen Trailer angekündigt, begeben wir uns ins Herz von Chernobyl und somit auch in das tiefste Unheil, in dem die Strahlung für einige Dinge gesorgt hat. Schaut euch das Video am besten selbst einmal an, falls ihr es verpasst haben solltet!

Obendrauf haben die Entwickler mittlerweile bekannt gegeben, dass das Spiel rund 150GB an Speicherplatz benötigen wird sowie die weiteren Systemanforderungen aufgelistet. Schaut euch diese unbedingt einmal an, um sicherzugehen, dass ihr bis zu dem Release dafür gewappnet seid.

Minimale Anforderungen

OS Version: Windows 10

Processor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Memory: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Speicherplatz: 150 GB

Empfohlene Anforderungen

OS Version: Windows 10

Processor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Memory: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Speicherplatz: 150 GB

