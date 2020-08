Star Wars: Squadrons – Eine Preview zur Kampagne

Der Kampf zwischen dem Imperium und der Rebellen wird im Weltall fortgesetzt. In Star Wars: Squadrons können wir dabei in beide Rollen schlüpfen.

In Electronic Arts neustem Star Wars Titel, Star Wars: Squadrons, verschlägt es uns in unsere Starfighter und in Schlachten im Weltall. Einmal mehr stehen sich das Imperium und die Rebellen feindselig gegenüber. Dabei hatte das Imperium in der letzten Schlacht noch eine Niederlage davontragen müssen.

Nun schlägt es zurück und reist zum Bormea-Sektor, wo sich die neu gegründete Neue Republik aufhält. Die Neue Republik hingegen arbeitet an einem geheimen Projekt mit dem Namen Starhawk, welches durch die Hilfe von Elitepiloten auf beiden Seiten eine maßgebliche Entwicklung erleben wird.

Wir als Spieler werden in die Rolle von zwei Elitepiloten schlüpfen und dabei beide Seiten und beide Geschichten kennenlernen. In einer neu veröffentlichten Preview von EA erhalten wir einen ersten Eindruck von der Kampagne und einer Mission, die sich noch relativ weit am Anfang befindet.

Begleitet wird das Video von einer Hintergrundstimme, welche weitere Informationen zum Spiel und zum Gameplay nennt. Die Preview wurde im Rahmen der diesjährigen gamescom 2020 veröffentlicht. Sollte ihr das Video also bislang verpasst haben, habt ihr hier die Gelegenheit das Ganze noch einmal nachzuholen.

Solltet ihr noch an weiteren Gameplay-Szenen interessiert sein, könnt ihr euch freuen, denn die Entwickler haben vor einiger Zeit bereits ein erstes Video dazu veröffentlicht. Lasst euch das nicht entgehen!

Star Wars: Squadrons spielt kurz nach der Zerstörung des zweiten Todessternes und somit auch kurz nach „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Der Titel erscheint am 2. Oktober 2020 auf der Xbox One, der Playstation 4, auf Steam und im Epic Games Store. PC-Spieler und PS4-Spieler können den Ableger sogar als VR-Titel genießen und sich über eine Crossplay-Unterstützung freuen.

Falls ihr den Titel jetzt schon vorbestellen wollt, könnt ihr das genau hier tun. Freut ihr euch schon?