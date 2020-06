Der neue Titel Star Wars: Squadrons wurde offiziell von EA in einem ersten Reveal Trailer vorgestellt. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Star Wars: Squadrons wurde nun offiziell enthüllt! Nachdem EA bereits in der vergangenen Woche darauf aufmerksam gemacht hatte, gibt es nun endlich einen ersten Trailer, sodass wir uns in etwa vorstellen können, was mit dem Spiel auf uns zukommen wird.

Der neue Titel hat dabei das als Hauptthema, was man sich bereits aus dem ersten Poster erschließen konnte: Es geht um Weltraumschlachten mit den Starfightern, die zwischen den Rebellen und dem Imperium ausgetragen werden.

Das ist jedoch nicht alles. Der Titel wird sowohl eine Kampagne als auch einen Multiplayer zu bieten haben. Die Kampagne spielt dabei kurz nach dem Ende des Galactic Civil War. Die neue Republik kämpft für den Frieden, während das Empire alle unter sich stellen möchte. Der Reveal Trailer befasst sich auch hauptsächlich mit dieser Story.

Im Multiplayer haben wir hingegen die Möglichkeit uns in 5vs.5 Matches zu stürzen. Dabei stehen uns die unterschiedlichsten Starfighter zur Verfügung, welche wir außerdem modifizieren können. Gespielt wird übrigens in der First Person Perspektive.

Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober auf der Playstation 4, Xbox One, Origin, Steam und im Epic Games Store. Zusätzlich gibt es eine VR-Unterstützung auf dem PC und der Playstation 4 mit Cross-Play-Support.

Falls ihr noch etwas mehr von dem Titel sehen wollt, dann schaltet unbedingt beim EA Play Event ein, welches in wenigen Tagen stattfindet! Oder findet ihr das Spiel nicht sonderlich interessant?