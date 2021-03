Mit Murder on Eridanos stellen Obsidian Entertainment die mittlerweile zweite Erweiterung von The Outer Worlds vor. Wir haben alle Infos für euch.

The Outer Worlds geht in die zweite Runde! Und nein, damit ist (zumindest jetzt noch nicht) ein neuer Ableger gemeint, sondern die mittlerweile zweite Erweiterung. „Murder on Eridanos“ schickt uns in ein neues Abenteuer, diesmal nach Eridanos.

Ein mysteriöser Mord hat sich in der Halcyon Kolonie zugetragen. Halcyon Helen, die Pressesprecherin von Rizzos, wird tot aufgefunden – zu einem Zeitpunkt, in dem der neue berühmte Spectrum Brown Wodka veröffentlicht wurde. Nun liegt es an uns die Inseln von Eridanos zu erkunden und die Puzzleteile zu finden, die bei der Aufklärung des Mordes helfen.

Dazu können wir den Discrepancy Amplifier verwenden, ein neues Tool, welches Hinweise sofort erkennt und uns während der Suche sicherlich von Nutzen sein wird. Doch hinter dem Mysterium steckt weit mehr als man es vielleicht glauben mag.

Uns wird es auch in das Grand Colonial Hotel führen, wo die grinsenden Mitarbeiter eindeutig zu verdächtig sind, als dass sie nichts mit dem Fall zutun haben oder zumindest eine Kleinigkeit verbergen.

Neben einer neuen Storyline gibt auch noch drei neue Wissenschaftswaffen und Rüstungen, die uns bei dem Fall helfen werden. Außerdem kann man seinen Level um drei Stufen erhöhen und neue Perks und Flaws ausrüsten.

Murder on Eridanos ist die zweite, aber auch finale Erweiterung und erscheint am 17. März auf dem PC, auf der Playstation und auf der Xbox. Besitzer eines Expansion Pass erhalten den Titel zu Release direkt freigeschaltet. Alle anderen müssten noch einmal in die Taschen greifen.

Wie gefällt euch der Trailer zu der Erweiterung?