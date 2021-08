Im neusten Update von Watch Dogs: Legion bietet das Team von Ubisoft ein kleines Crossover mit ihrem großen Franchise Assassin’s Creed an!

Watch Dogs: Legion wurde damals damit geworben, dass der Titel die Möglichkeit bietet so gut wie alle möglichen Charaktere innerhalb des Spiels für sein eigenes Team und seine Missionen zu rekrutieren. Und bald dürfen wir uns da auf neuen Zuwachs in der Liste an möglichen Charakteren freuen!

Mit einem neuen Trailer kündigt der Publisher und Entwickler Ubisoft ein Crossover mit Assassin’s Creed und damit auch neue Season Pass Inhalte an. Ab dem 24. August gibt es dann nämlich die Möglichkeit in der Rolle von Darcy, einem Mitglied der Assassinen Bruderschaft, in London nach dem Rechten zu sehen.

Sowohl im Hauptspiel als auch online könnt ihr euch in ein neues Abenteuer stürzen und eure Gegner mit einem leisen Schleichangriff von hinten ein Messer in den Rücken rammen. Schaut euch also unbedingt den neusten Trailer an, falls euch das hier noch nicht genügen sollte!

Doch auch Spieler, die nicht in einen Season Pass investiert haben, sollen gut wegkommen. So versprechen die Entwickler für diese Gruppe zwei neue Story-Missionen und ein paar Welt Events, die darauf warten, gespielt zu werden.

Freut ihr euch schon über den neuen Content?