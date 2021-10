God of War in der ägyptischen Mythologie?

God of War: Ragnarök ist noch nicht einmal verfügbar, da munkelt man schon, wo es für den Götterschlächter als nächstes hingeht.

Nachdem das Studio Santa Monica im April 2018 eine Neufassung von God of War wagte, rechnete wohl niemand mit solch einem Erfolg. Eine neue Geschichte und ein neues Gameplay haben dem Franchise nicht nur den Staub aus der Haut geprügelt, sondern auch einen Millionenerfolg herbeigeführt. Über 20 Millionen verkaufte Lizenzen konnte Playstation Ende des Jahres 2020 vermelden. God of War boomt und der nächste Teil steht in den Startlöchern.

God of War: Ragnarök soll 2022 veröffentlicht werden, doch einen festen Termin gibt es bis dato nicht. Fakt ist, dass die Reihe mit Ragnarök das Ende der Erzählung von Kratos und seinem Sohn in der nordischen Mythologie einleiten wird. In der Götterdämmerung nach der nordischen Erzählung wird der Fenriswolf befreit und die Midgardschlage Jörmungandr verlässt das Meer, um gegen die Götter und die Asen zu kämpfen.

Im erbitterten Kampf gegen Odin, Thor, Heimdall und weiteren Helden der Asen versinkt Midgard in Flammen. Wie sich diese Geschichte dann noch mit Kratos und Artorius verknüpfen wird, ist der richtig spannende Teil, der auf uns wartet. Doch ist dies auch gleich das Ende der God of War Reihe? Wohl kaum bei solchen faszinierenden Erfolgen.

Das World Wide Web munkelt und überlegt, welche Gottheiten noch nicht Hiebe vom Gottschlächter Kratos erhalten haben und da fallen relativ schnell die Gottheiten aus der ägyptischen Mythologie ins Auge. Gerüchten zur Folge soll es schon in den vergangenen God of War Titeln Hinweise auf die ägyptische Mythologie gegeben haben.

Da es sich hierbei jedoch nur umein Gerücht handelt, kann man es fast mit einem Raten im Kaffeesatz gleichsetzen. Aber wer hätte nicht einmal große Lust darauf, auch in der ägyptischen Mythologie für Unruhe zu sorgen? Hier würde God of War auch fast schon Pionierarbeit leisten, weil das Setting noch recht frisch ist und dafür umso mehr Content bietet.

Hätte ihr Lust auf einen epischen Kampf zwischen Anubis und Kratos?

