The Last of Us 2 bekommt zu Release noch einmal sein Fett weg. Zahlreiche Hater bombardieren das Spiel auf der Ratingplattform Metacritic.

The Last of Us 2 hat schon vor einigen Wochen einiges ertragen müssen. Nachdem der Titel erneut verschoben werden musste, tauchten mit einem Fall zahlreiche Spoiler auf, welche die gesamten Cutszenen des Spiels beinhalteten.

Manche der darin vorkommenden Szenen entsprachen jedoch nicht der Vorstellung der Spielerschaft, weswegen es zunächst zu einer Stornierung von Vorbestellungen gekommen waren.

Zusätzlich versuchten all die Spieler, denen der Verlauf der Story nicht gefiel, andere damit zu spoilern, um sie ebenfalls auf ihre Seite zu ziehen. Dies kehrte mit dem Release des neuen Ablegers auch wieder zurück.

Erneut wird versucht durch Spoiler an allen möglichen Stellen den Spielspaß der tatsächlichen Spieler zu verderben. Doch mit dem Release gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie die Frustration herausgelassen werden kann: über Reviews.

Innerhalb kürzester Zeit wurden auf der Plattform Metacritic zahlreiche negative User-Reviews zum Spiel verfasst. Damit hat der Titel bei den User-Reviews einen Durchschnittswert von 4.1 und unterscheidet sich stark von den Bewertungen der Kritiker, die insgesamt eine 95 vergeben.

Naughty, das Entwicklerstudio des Franchises, ist in der Vergangenheit ebenfalls immer wieder in den Medien aufgetaucht. Hierbei handelte es sich jedoch um schlechte Arbeitsbedingungen, welche auch durch die Verschiebung des Spiels noch einmal angestiegen waren. Hier dürfte sich die Begeisterung über die Reviews auch deutlich in Grenzen halten.

Wie steht ihr zu der aktuellen Lage? Könnt ihr den Frust der Spieler verstehen? Habt ihr den Titel vielleicht sogar selbst boykottiert? Oder zockt ihr es momentan?

Quelle