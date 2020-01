Rockstar Games befindet sich scheinbar mitten in der Entwicklung zahlreicher Titel für die Next-Gen-Konsolen. Das geht zumindest aus neusten Informationen hervor.

Rockstar Games hat sich einiges vorgenommen und plant scheinbar in der nahen Zukunft so einiges an neuen Titeln zu veröffentlichen. Allen voran handelt es sich dabei um Spiele, die bereits für die nächste Konsolengeneration geplant sind.

Diese Informationen gehen zumindest aus einer aktuellen Stellenanzeige hervor, die der Publisher und Entwickler veröffentlicht hat. Darin heißt es unter anderem, dass das Rockstar Games Studio in Toronto auf der Suche nach einem neuen Senior Graphics Programmer ist, welcher dabei unterstützen soll „Leben, Realismus und Spaß in die Next-Generation Spiele [zu hauchen].“

Allen voran würden es bei dem Studio natürlich direkt GTA und Red Dead Redemption sowie Mafia einfallen. Doch vielleicht hat das Unternehmen auch etwas ganz anderes in der Überlegung.

Es passiert nicht selten, dass auf der Basis von Stellenanzeigen auf mögliche Leaks geschlossen wird. So besteht aktuell die Hoffnung, dass The Last of Us 2 irgendwann auch auf dem PC erscheinen wird.

Inwieweit Rockstar auch an die PC-Spieler denken wird, wenn sie sich damit auseinandersetzen neue Spiele zu schaffen, bleibt abzuwarten. So ganz außer Acht gelassen wird man aber sicherlich nicht.

Was würdet ihr euch für die nächste Generation wünschen: einen neuen Ableger oder sogar eine neue IP?

Quelle