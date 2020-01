Playstation 5: 360 Audio Demo veröffentlicht

Ihr wollt einmal einen Vorgeschmack für das in der Playstation 5 verbaute Audio System bekommen? Dann könnt ihr euch jetzt die Audio Demo dazu anhören!

Immer mehr sickern einige Informationen zu der neuen Playstation Generation, der Playstation 5, heraus. Ganz offiziell wurde unter anderem bestätigt, dass sich Sony dieses Mal mehr Gedanken über die Audioqualität gemacht und an dieser Stelle einige Verbesserungen vorgenommen hat. Dadurch soll der Unterschied zur aktuellen Generation noch einmal vergrößert werden.

Um welche Änderungen es sich dabei explizit handelt, wurde auch schon verraten: Die Rede war dabei von 3D Audio Funktionen. Damit ist also auch eine 360 Grad Beschallung möglich, die alleine durch die in der Playstation 5 eingebauten Technik geschaffen wird.

Auch wenn diese Aussage schon einmal einen positiven Eindruck hinterlässt, ist es immer noch besser sich vorab auch in der Praxis von diesem Versprechen überzeugen zu lassen. Das ist ab sofort auch möglich!

Auf der Homepage von Sony ist eine neue Seite aufgetaucht, auf der ihr euch eine Demo des 360 Grad Sounds anhören könnt. Empfohlen wird dabei den Test mit Kopfhörern vorzunehmen, doch selbst ohne klingt der Sound wirklich nicht schlecht. Das sagt auch die Community, die hierfür teilweise sehr alte Kopfhörer verwendete.

Damit ihr also ebenfalls den Test durchführen könnt, müsst ihr lediglich dem Link in der Quelle folgen und solange herunterscrollen, bis ihr bei einem Video landet, neben der sich auf der rechten Seite die Überschrift „How it sounds“ befindet.

Was sagt ihr zu der Demo, nachdem ihr sie ausprobiert habt?

Quelle