Auch innerhalb von Playstation Now hat Sony für den März ein wenig was vorbereitet. Darunter finden sich auch ziemlich interessante Titel.

Neben den Playstation Plus Games, von denen alle Spieler mit einer entsprechenden Mitgliedschaft profitieren können, hat Sony auch noch das Playstation Now im Programm. Auch hier erwarten uns regelmäßig neue Titel.

Seit dem 3. März gibt es insgesamt elf neue Spiele im PS Now Line-Up, worunter sich auch ziemlich interessante Titel befinden. Damit dürften auf jeden Fall zahlreiche Geschmäcker glücklich gemacht werden.

Allen voran dürfen wir uns über Lara Croft freuen, denn Shadow of the Tomb Raider findet sich in dieser Liste der neuen Spiele. Erlebt gemeinsam mit unserer attraktiven Begleitung die Moment, die sie schließlich zu dem Tomb Raider machen, der sie heute ist. Verfügbar ist der Titel bis zum 31. August.

Als weiteres Schmankerl erwartet uns mit Control ein Third-Person Action Adventure Game, welches aus den Federn von Remedy Entertainment stammt und insbesondere auf der gamescom 2019 eine hohe Präsenz gezeigt hat. Auch dieser Titel ist bis zum 31. August verfügbar.

Action-Fans kommen vollständig auf ihre Kosten, denn Wolfenstein: The New Colossus ist ebenfalls mit an Bord! Mit schwerem Geschütz bewaffnet geht es einmal mehr in diesem Franchise darum die Nazis in die Flucht zu schlagen!

Zu den weiteren Spielen im Line-Up von Playstation Now gehören außerdem:

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Ist etwas Gutes für euch dabei?

Quelle