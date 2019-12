Sony: Patent für neuen Playstation Controller

Sony hat ein Patent für einen neuen Playstation Controller angemeldet. Wir verraten euch die Unterschiede zur aktuellen Version.

Mit dem bevorstehenden Release der Playstation 5 im Herbst oder Winter nächsten Jahres liegt es nahe, dass Sony nicht nur an der Konsole selbst einige Veränderungen und Verbesserungen im Blick hat. Auch für den neuen Controller gibt es leichte Anpassungen.

Diese Vermutung existiert zumindest, seitdem bekannt wurde, dass Sony kurz nach der Weihnachtszeit ein neues Patent angemeldet hat, in dem es sich um einen neuen Controller handelt. Welche Unterschiede es zur aktuellsten Version gibt, geht bereits aus dem Patent hervor.

Allen voran gibt es vom reinen Design her keine Veränderungen. Auch der neue Controller weist Analog Sticks, Face Buttons und ein Directional Pad auf. Was jedoch nicht mehr vorhanden ist, ist das Playstation Logo. Dieses ist zumindest nicht mehr in der Skizze zu sehen.

Interessant wird es jedoch erst, wenn man einen Blick auf die Rückseite der neuen Version wirft. Hier hat Sony zwei neue Knöpfe eingebaut, die programmierbar sind, sodass Spieler ihnen Aufgaben zuweisen können, die sonst von anderen Knöpfen des Controllers getätigt wurden.

Dieses Design ist jedoch noch nicht final. Es kann durchaus vorkommen, dass Sony die beiden Knöpfe doch an einer anderen Stelle anbringen wird. Fest steht allerdings, dass man sich diesmal stärker Gedanken über programmierfähige Knöpfe gemacht hat.

Was haltet ihr von so einem Feature für den Controller? Braucht ihr so etwas?