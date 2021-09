Seid ihr mal wieder bereit für ein paar neue Spiele? Dann macht euch gefasst auf das Playstation Plus Line-Up für den Monat Oktober!

Der September zieht schon wieder an uns vorbei und wir dürfen ganz offiziell bereits die spooky Season begrüßen! Was aber natürlich noch viel wichtiger ist: ein neuer Monat bedeutet auch ein neues Line-Up im Rahmen des Playstation Plus Angebot.

Die Regeln sind dabei dieselben wie immer, denn ausschließlich Besitzer eines entsprechenden Abonnements haben die Möglichkeit sich auf die Titel eines jeden Monats zu stürzen und die Spielstunden in die Höhe schnellen zu lassen. Zur Auswahl stehen uns wieder Spiele unterschiedlicher Genres.

Und es fängt auch schon direkt richtig gut an, denn mi Hell Let Loose erwartet uns ein Multiplayer-Shooter aus der Zeit des zweiten Weltkriegs. Stürzt euch mit bis zu 100 Spielern in die Schlacht und versucht die Runde durch strategisches Denken für euch entscheiden zu lassen. Dabei stehen 14 spielbare Rollen, unterschiedliche Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.

Wer allerdings vielmehr an anderen Sportarten interessiert ist, der kann sich auch auf PGA Tour 2K21 stürzen und dabei entweder gegen andere Spieler online antreten oder sich zunächst gegen eine KI behaupten. Zudem besteht die Möglichkeit, ein eigenes Clubhaus zu errichten und die Ausrüstung anzupassen.

Wem diese Form von Action nicht reicht, der kann schlussendlich auf Mortal Kombat X zurückgreifen und seine Gegner auf brutalste Weise ins Jenseits befördern. Also passt auf, dass nicht euch am Ende noch der Kopf von dem Körper getrennt wird!

Alle Titel sind ab dem 5. Oktober verfügbar, wobei Hell Let Loose als einziges nur für die Playstation 5 zur Verfügung gestellt wird. Dafür hat jeder die Gelegenheit bis zum 5. Oktober noch von den Spielen aus September zu profitieren: Predator: Hunting Grounds, Overcooked: All You Can Eat! und Hitman 2.

Auf welches Spiel stürzt ihr euch als erstes?

