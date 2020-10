Der Oktober ist da und die Spooky Season läuft an! Das bedeutet allerdings auch, dass es neue Spiele im Playstation Plus Abonnement gibt!

Der Spooky, scary Oktober ist da und manch einer bereitet sich vielleicht schon auf den schaurigsten Tag im Jahr vor. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, gibt es trotzdem gute Nachrichten, denn Sony hat neue Playstation Plus Spiele für uns parat.

Wie in jedem Monat wechselt das Angebot, dass uns die Japaner in ihrem Repertoire anbieten können. Und wie auch in jedem Monat haben wir auch in Oktober den Fall, dass die Auswahl ziemlich bunt ist und unterschiedliche Geschmäcker treffen dürfte.

Wer beispielsweise ein großer Fan von Racing Games ist, kann sich freuen, denn Need for Speed: Payback hat es in das Angebot von Sony geschafft. Schlüpft in die Rolle von eines der drei Charakteren, begebt euch in euer Auto und startet das Rennen eures Lebens!

Falls ihr jedoch tatsächlich ein Fan von Horror seid, dann wäre sicherlich Vampyr etwas für euch. In diesem Action RPG schlüpft ihr in die Rolle eines Doctors, welcher zwar ein Vampir ist, seine Kräfte allerdings nicht unbedingt gegen das Gute anwendet.

Vielmehr nutzt er seine mystischen Begabungen dazu, um vor seinen Gegnern zu fliehen oder sie zu bekämpfen. Für was man sich schlussendlich entscheidet, bleibt wohl euch überlassen.

Beide Titel sind ab dem 6. Oktober im Playstation Plus Abonnement verfügbar. Am 2. November ist dann schließlich das Verfallsdatum. Solltet ihr allerdings noch nicht die Spiele aus dem letzten Monat erworben haben, habt ihr dafür noch bis zum 5. Oktober Zeit. Seid also schnell!

