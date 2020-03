Die Sorge um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus scheint nun auch bei den Organisatoren der E3 angekommen zu sein. Hier sind die Chancen hoch, dass es zu einer Absage der Veranstaltung kommt.

Die einen nehmen es gelassen hin, die anderen machen sich Sorgen. Aber ganz gleich, wie man mit dem des Corona-Virus umgeht, die Ausbreitung nimmt immer weiter an Fahrt auf und trifft nun auch die E3.

Sowohl hierzulande in Deutschland und Europa als auch in anderen Kontinenten hatte dies zu erheblichen Folgen geführt. So wurden bereits in diesem Jahr die zwei großen Messen GDC und PAX East kurzfristig abgesagt.

Für die Veranstalter und die Entwickler, Publisher und regulären Besucher sind solche Absagen stets mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, was insbesondere die Organisatoren von Großveranstaltungen in finanzielle Notlagen bringen könnte.

Nun könnte sich eine weitere Messe zu der Liste dazu gesellen, wenngleich diese erst im Sommer geplant ist. Die Rede ist von der E3. Aktuellen Gerüchten zufolge ist es nur noch eine Frage von Tagen, bis man mit einer Absage der nächsten Videospielmesse rechnen kann.

Devolver Digital hatte bereits darauf aufmerksam gemacht und auf Twitter betont, dass man alle E3 Flüge und Hotelreservierungen zurücknehmen solle. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Unsere Kollegen von der Arstechnica sollen diese Vermutung jedoch mit internen Quellen bestätigen können. Trotzdem ist noch nichts in Stein gemeißelt, solange die Veranstalter Stillschweigen bewahren.

Für uns dürfte sich damit auch immer mehr die Frage gestellt werden, wie es um die gamescom 2020 in Köln stehen wird. Aktuell werden zahlreiche Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern abgesagt, sofern mehr als 1000 Teilnehmer geplant seien. Diese Bedingung würde auch auf die gamescom zutreffen.

Was meint ihr? Glaubt ihr, dass die gamescom abgesagt wird? Versucht ihr aktuell Großveranstaltungen zu vermeiden?

Quelle