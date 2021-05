Die E3 2021 rückt in greifbare Nähe und erste große Publisher und Entwickler kündigen bereits ihre Präsenz an. Worauf dürfen wir uns freuen?

Auch wenn Corona im Jahr 2021 ebenfalls eine physische Videospielmesse verhindert, bedeutet dies noch längst nicht, dass die Videospielbranche sich zu einem vollständigen Stillstand entschließt. Stattdessen werden reine digitale Events aufgezogen, die es der Branche ermöglichen ihre neusten Spiele und Updates online vor der Community zu präsentieren. Und die E3 2021 als nächstes großes Event steht bereits vor der Tür.

Mittlerweile haben auch einige namhafte Entwickler und Publisher ihre Anwesenheit bestätigt, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die Studios in der Zwischenzeit an neuen Titeln gearbeitet haben oder neuen Content für bereits veröffentlichte Spiele vorstellen möchten.

Zu dem Line-Up zählen seit neustem euch Gearbox Entertainment, Bandai Namco, Sega, Verizon und Xseed Games. Schon zuvor hatten bereits einige Unternehmen ihre Anwesenheit bestätigt, wie Ubisoft, Square Enix, Nintendo, CapCom, Xbox, Take-Two Interactive und Warner Bros.

Mit dem neuen Line-Up lassen sich auch wieder einige Spekulationen anstellen, denn interessant dürfte es allemal sein, ob wir beispielsweise vielleicht ein neues Borderlands präsentiert bekommen werden. Doch auch bei den anderen Unternehmen besteht großer Raum für Vermutungen. Was wir letzten Endes aber tatsächlich sehen werden, wird sich natürlich erst auf den entsprechenden Events zeigen. Ein wenig gedulden müssen wir uns also in jedem Fall schon.

Über welche Ankündigung würdet ihr euch am meisten freuen?

Quelle