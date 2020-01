Ein Github-Repository von AMD hat verraten, welche Hardware wahrscheinlich in den neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X steckt.

Im Laufe der vergangenen Woche entdeckten fleißige User auf Github ein Repository von AMD, welches offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Denn es enthielt Datenblätter und damit allerhand Informationen über die eingesetzte Hardware in den kommenden Next-Generation-Konsolen von Sony und Microsoft. Dazugehörige Tweets und das Repository selber sind jedoch bereits nicht mehr erreichbar, da von den Herstellern aller Wahrscheinlichkeit nach Druck ausgeübt wurde. Die Informationen sind jedoch nicht verloren gegangen. Wie sagt man: Das Internet vergisst nichts!

Hier ein Vergleich zwischen den beiden Hardwarespezifikationen der Playstation 5 und der Xbox Series X (hier die beste Variante, Codename „Anaconda“). Dabei ist zu beachten, dass die Werte nicht bestätigt sind von offizieller Quelle.

Playstation 5 Xbox Anaconda Grafikeinheit RDNA v2 RDNA v2 Speicher GDDR6 @ 448GByte/s GDDR6 @ 560GByte/s Compute Units 36 @ 2GHz (9,2 TF) 56 @ 1,675GHz (12 TF) ROP 64 64 CPU 8C/16T, Zen 2 8C/16T, Zen 2

Der Grafikchip der Playstation 5 wird wie schon aktuelle Navi-GPUs mit der Technik RDNA v2 hergestellt. Darauf weist auch die Erwähnung von Variable Rate Shading und Raytracing hin. Er hat laut Datenblatt 36 Compute Units, was auf 2.304 Shader-Einheiten hinweist. Die Taktung von über 2Ghz ist jedoch konsolenuntypisch und sehr hoch, eine aktuelle Radeon RX 5700, auch mit 2.304 Shader-Einheiten kommt nur auf 1.725 Mhz, und dass nur als Boost-Takt. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf verschiedene Modi, in der die Hardware teilweise skaliert und sich an die Specs der alten Playstation 4-Konsole annähert. Dies könnte mit einer Abwärtskompatibilität gleichzusetzen sein.

Die Xbox Anaconda der Xbox Series X weist indess ähnliche Hardware-Spezifikationen auf wie die Playstation 5. Auch die Chips der neuen Xbox kommt von AMD und basieren auf RDNA v2 bzw. die CPU auf Zen 2. Der Speicher soll mit 560GByte/s etwas schneller takten als der der Playstation 5, die Compute Units hingegen mit 1,675Mhz etwas langsamer. Stattdessen soll die GPU mit 56 Stück eine exorbitante Anzahl an CUs besitzen, welche auf 3.584 Shader-Einheiten hinweist. Auch die Xbox Anaconda weist verschiedene Modi auf, in der ihre Kerne teilweise deaktivert werden können. Somit scheint sie zur Xbox One abwärtskompatibel.

Zusammenfassung

Zusammengefasst scheint die Xbox Anaconda der Xbox Series X zumindest auf dem Papier schneller zu sein als die Playstation 5. Die verbaute Technik erlaubt eine höhere Rechenleistung von rund 30 % mehr Teraflops, und verfügt über eine 25 % größere Anbindung des Grafikspeichers. Die praktische Leistung jedoch hängt wie so oft von vielen kleinen Details und Optimierungen ab, sodass bisher keine fundierten Aussagen gemacht werden können. Von der Größe des Speichers stand dabei nichts in den Dokumenten.

Hinweis: Die hier aufgelisteten Informationen stammen aus recht vertrauenswürdiger Quelle, da es sich um ein offizielles Repository von AMD handelte. Jedoch sind die genannten Daten nicht bestätigt und können sich bis zum Release der neuen Konsolen noch ändern.

Quelle: golem.de, eurogamer