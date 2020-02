Tynan Sylvester, der Entwickler von Rimworld, hat nun Version 1.1 für das Survival-Aufbauspiel veröffentlicht und deutet künftige Erweiterungen an.

Mit der Veröffentlichung von Rimworld Ende 2018 stellte Entwickler Tynan Sylvester bereits in Aussucht, dass es in Zukunft weiteren Content geben könnte. Nun erschien überraschend die Version 1.1 für das Survival-Aufbauspiel. Dabei lesen sich die Patchnotes wie einen halben Roman, denn vieles wird gefixt, kommt neu hinzu oder wurde gebalanced. Das meiste bezieht sich allerdings auf Verbesserungen und Fehlerbehungen, dadurch ist neuer Inhalt noch rar gesät, dafür ist das restliche Update durchaus umfangreich. Doch das, was die meisten Leute am Updaten hindern wird, ist die Tatsache, dass Mods erst einmal geupdated werden müssen. Und das kann durchaus dauern.

Zu den größten Änderungen gehören eine neue Aufklärer-Rüstung, ein EMP-Granatenwerfer und ein Rauchgranetenwerfer. Letzterer wird ebenfalls von einem neuen Feind benutzt, der eben mit jenen wirft. Das Grundspiel bekommt zudem Zuwachs in der Fauna, mit Bisons, Eseln, Enten, Ziegen und mehr. Außerdem können neben Sandsäcken nun auch Barrikaden gebaut werden. Die Barrikaden können aus härterem Material sein, Sandsäcke werden nur noch aus Stoff hergestellt. Eine Reihe von Performance-Verbesserungen soll das Spiel stabiler machen. Zukünftig können Mods Abhängigkeiten und Inkompatibilitäten definieren, damit das Spiel die Ladereihenfolge der Mods automatisch sortiert. Doch das wohl Interessanteste ist folgender Satz: „Loading screen noew displays present and active expansions and mods.“ Dürfen wir uns also bald auf Erweiterungen freuen? Rimworld ist seit dem 17. Oktober 2018 auf die Patchnotes erhältlich.