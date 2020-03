Mit Holdfast ist ein neuer historischer Shooter in die Top-Seller-Liste von Steam eingestiegen und weiß seine Fans bislang zu begeistern.

Mit Holdfast: Nations At War wird vor allem eines klar: historische Shooter sind definitiv beliebt. Denn der neueste Vertreter dieses Genres steckt euch in spannende PvP-Schlachten und Seegefechte zur Zeit Napoleons. Mit seinem verqueren Charme landet der bisherige Early-Access-Titel in der Top-Seller-Liste von Valves Plattform Steam. Dabei setzt Holdfast allerdings auf ein etwas ungewöhnlicheres Gameplay, denn Schusswechsel und Nahkämpfe sind eher gemächlich. Nicht selten kommt es auch zu witzigen Rollenspielen zwischen den agieren Parteien. Es ist also ein bisschen wie Arma, nur mit anderem Setting. Das bestätigen auch die Nutzer-Reviews, in denen einige beschreiben, was man erwarten kann. Demnach findet jeder das, wonach er sucht und es gebe keinen Druck beim Spielen.

Die Vollversion des einstigen Early-Access-Titels ist seit dem 05. März 2020 auf Steam verfügbar. Es gibt sogar einen kleinen Launch-Rabatt von 20 Prozent, die den Kaufpreis auf rund 16 Euro drücken. Der größte Kritikpunkt sind aktuell aber wohl die Karten, die wohl nicht nach dem Gusto der meisten Spieler ausfallen. Würde man Modding erlauben, könnte man dieses Problem in Zukunft aus der Welt schaffen. Bestätigt ist dies aber noch nicht und eher ein Wunschdenken der Spieler. Außerdem gibt es auch auf EU- und US-Server noch teils sehr hohe Pings, die zwar durchaus ärgerlich, aber nicht so dramatisch wie bei anderen Spielen seien. Denn in Holdfast läuft das Schießen ohnehin langsamer ab. Das langsame Tempo ist aber natürlich nicht für jeden etwas. Hier sollte sich wohl jeder ein eigenes Bild machen.