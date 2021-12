Die Matrix Trilogie darf sich in diesem Jahr über eine Fortsetzung freuen. Nun wurde mit The Matrix Awakens eine Tech-Demo für die Playstation 5 und Xbox Series S/X auf der Unreal Engine 5 veröffentlicht.

Als die Ankündigung erfolgt war, dass die Matrix Trilogie in diesem Jahr ein Comeback feiern wird, war die Community ziemlich gespalten. Die einen freuten sich auf eine Fortsetzung, während die anderen sehr skeptisch dem gegenüberstanden. Auch wenn der offizielle Kinostart erst ab dem 23. Dezember 2021 gilt, gibt es schon jetzt etwas zu erleben: Mit The Matrix Awakens wird der Franchise nämlich auf der Unreal Engine 5 in unsere Spielewelt geholt.

Dazu ist vor wenigen Tagen ein zehnminütiges Video veröffentlicht worden, welches sicherlich auch dazu dient, die Werbetrommel für den bevorstehenden Start zu schlagen. Neben einer kurzen Einführung können wir Spielszenen aus der Playstation 5 und Xbox Series X/S sehen. Das Feuerwerk von Aktion, Zerstörung und schnellen Autofahren bringt einen zurück in die bekannte Trilogie. Da bleibt nichts verschont.

Auf der anderen Seite bietet uns die Tech-Demo ebenfalls ruhige Passagen an, die sich in der Erkundung der Welt widerspiegeln und damit die geballte Macht der Unreal Engine 5 zum Vorschein bringt. Das sieht in den gezeigten Szenen auch wirklich ziemlich gut aus.

Sollte einem das Video allerdings nicht reichen, dann gibt es für alle Besitzer einer Playstation 5 oder Xbox Series X sowie S die Möglichkeit, sich die Demo ebenfalls herunterzuladen und auf der eigenen Konsole zu erleben. Ob aus dieser Demonstration jedoch irgendwann ein Spiel entstehen soll, ist soweit noch nicht bekannt.

Doch wie seht ihr das? Würdet ihr euch ausgehend von dem Video über einen neuen Titel freuen? Den Link zur Demo für die Playstation 5 findet ihr hier, für die Xbox hier.