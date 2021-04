ZeniMax Online Studios sind aktuell auf der Suche nach neuen Kollegen für ihr Team. Die Stellenausschreibungen deuten dabei auf eine neue IP hin.

ZeniMax Online Studios, die Entwickler von The Elder Scrolls Online, sind aktuell auf der Suche nach neuen Kollegen, die ihr Team tatkräftig unterstützen. Aus den dafür veröffentlichten Stellenausschreibungen geht dabei hervor, dass man aktuell an einer neuen IP arbeite. Um was es sich genau handelt, lässt sich nur anhand der Anforderungen an die Bewerber mutmaßen.

Eine Ausschreibung bezieht sich explizit auf eine Position als Senior Vehicle Designer, der die Aufgabe besitzt, als Fahrzeug-Spezialist zu fungieren. Damit werden wir also entsprechendes Gameplay auf unterschiedlichen Fahrzeugen erleben. Zudem sollen auch NPCs Bestandteil der neuen IP werden, denn auch diese sollen mit ihren Vehikeln durch die Gegend fahren. Das deutet zunächst einmal auf ein Arcade-Spiel hin.

Eine weitere Ausschreibung beschreibt die Position eines Senior Level Designers, welcher eng mit narrativem Gameplay zusammenarbeiten muss, um story-basierte Missionen zu verwirklichen. Die Rede ist zusätzlich von herausfordernden Gefechten und einer unvergesslichen Spielererfahrung.

Zudem ist auch die Rede davon Level zu bauen, die in einer Open World, aber auch in linearen Welten ihren Platz finden können. Vielleicht bekommen wir es also mit einer story-basierten Open World zutun. Was es jedoch letzenendes werden wird, wird sich dann zeigen, sobald das Studio ihre neue IP präsentiert.

Was sind eure Vermutungen?

Quelle 1, Quelle 2