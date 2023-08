Atomic Heart: Annihilation Instinct ist endlich da!

Unter dem Namen Annihilation Instinct haben die Entwickler von Mundfish Games das erste DLC für Atomic Heart herausgebracht. Das wird natürlich gebürtig mit einem neuen Trailer gefeiert!

Die Geschichte von Atomic Heart ist noch nicht vorbei. Mundfish Games haben in den vergangenen Wochen und Monaten an einer Erweiterung gearbeitet, welche sie nun voller Stolz unter dem Namen Annihilation Instinct präsentieren. Ab sofort haben die Spieler also die Möglichkeit sich auf ein ganz neues Kapitel zu stürzen.

Doch was genau erwartet uns in dem DLC? In Annihilation Instinct stoßen wir auf ein neues Areal des Mendeleev Komplex. Hier müssen wir Professor Lebedev finden, um mithilfe seines Wissens einen Weg zu ermitteln, welcher es uns ermöglicht den Vernichtungstrieb von NORA einzudämmen.

Während unseres neuen Kapitels entdecken wir neue Waffen, welche auch mehr als notwendig sind, um die neuen formwandelnden Gegner in die Schranken zu weisen. Zudem kommen weitere Fähigkeiten für unseren Handschuh dazu. Das perfekte Repertoire also, um sich auf den nächsten Kampf zu stürzen.

Sollte euch das Ganze jedoch noch nicht vollends überzeugen, denn lohnt sicherlich ein Blick in den Trailer, welche Mundfish Games erst kürzlich veröffentlicht haben. Zudem gibt es auf Steam momentan auch 34% Rabatt auf die unterschiedlichen Editionen des Titels. Und? Genügt euch das als Anreiz? Andernfalls verweisen wir gerne noch auf unsere Review, die wir damals zu Release des Hauptspiels herausgebracht haben.