Atomic Heart: Trapped in Limbo – Das neue DLC ist da!

Schon in der Vergangenheit gab es immer mal wieder kleine Einblicke durch Videos und Bilder, die darauf hinwiesen, dass mit dem Limbo noch ein bisschen was geplant sei. Folglich dürfte das DLC noch einmal eine gewisse Würze an Jump n Run Einheiten bekommen sowie einen ziemlich bunten Touch.

Wer von dem Hauptspiel und auch dem ersten DLC Annihilation Instinct noch nicht genug hatte, der darf sich freuen! Mundfish Games haben mit Trapped in Limbo den nunmehr zweiten DLC zu Atomic Heart veröffentlicht und laden die Spieler damit ein, eine kleine Weile in genau dieser Welt zu verbringen.

Seit 2014 Content-Managerin und Quoten-Mädchen in der Männertruppe. Verrückt nach Bioshock und anderen Shootern, verliebt in Tee, Bücher, Serien und Konnichiwa. Glaubt manchmal, versehentlich in Asien bei der Geburt vertauscht und nach Deutschland verfrachtet worden zu sein. Ohorat? Ohorat.