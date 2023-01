Wolltet ihr schon längst wissen, wie die Welt von Atomic Heart in 4K aussieht? Dann hat Nvidia genau jetzt für euch das passende Video dazu!

Immer wieder veranstaltet der Grafikkartenhersteller Nvidia eine Kooperation mit einem Publisher und/oder Entwickler, um die neusten Spiele mit der hauseigenen GeForce Technologie zum Strahlen zu bringen. Diesmal ist Atomic Heart in der Reihe.

Für den kommenden Shooter, welcher von Mundfish Games entwickelt wird, hat Nvidia an einem 4K Gameplay-Video herumgewerkelt, welches sie nun mit voller Stolz auf ihrem YouTube-Channel präsentieren.

Da es sich um 4K handelt, braucht es an dieser Stelle eigentlich keine Erwähnung mehr, wie gut der Titel unter dieser Auflösung aussieht. Solltet ihr das Video allerdings bislang verpasst haben, dann haben wir es unten für euch noch einmal eingebunden.

Mit dem Video kündigte Nvidia zudem an, dass die Performance von Atomic Heart noch einmal ordentlich Unterstützung durch NVIDIA DLSS 3 bekommen wird. Wer also über die notwendige Hardware verfügt und etwas Geld für das Spiel über hat, der kann sich auf etwas einstellen.

Sollte der Titel bislang an euch vorbeigerauscht sein, dann ist das auch halb so wild, denn alle notwendigen Informationen findet ihr in unseren bislang veröffentlichten Artikeln. Was sagt ihr zum neusten Video?