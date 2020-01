Für Battlefield 5 ist mit einem Trailer das nächste Kapitel von Tides of War bekannt gegeben worden. Es geht ab in den Dschungel!

Fans verwinkelter und enger Karten dürfen sich freuen. Für Battlefield 5 wurde das nächste Tides of War Kapitel mit einem kurzen Video angekündigt. Zum Start des Kapitels wird es die Karte Solomon Island geben, die im dichten Dschungel Asiens spielt. Die grüne Hölle ist dabei von den Designern von den Karten Spint aus Battlefield 4 und Wald der Argonnen aus Battlefield 1 entworfen worden, ihr könnt euch also auf direkte Konfrontationen, harte Gefechte und fiese Hinterhalte einstellen. Als Spielmodi werden für Solomon Island Durchbruch, Team-Deathmatch, Eroberung und Trupp-Eroberung kommen.

Mit dem neuen Kapitel in Tides of War werden auch wieder neue Waffen auf euch warten, um den Kampf im Dschungel erfolgreich bestreiten zu können. So werdet ihr die Bazooka und die lange aufgeschobene Stoßmine zur Bekämpfung von feindlichen Fahrzeugen erhalten. Des Weiteren vervollständigen das M2 Karabiner und das Typ 11 MG euer Waffenarsenal. Abgerundet wird das ganze Paket mit neuen Skins und Elite-Soldaten, die ihr als Kapitel-Belohnungen freischalten könnt. Starten soll das neue Kapitel am 6. Februar mit der neuen Karte.

Freut ihr euch schon auf die neue Karte und das neue Kapitel?