Der Release von Call of Duty: Black Ops Cold War rückt immer näher. Passend dazu haben Treyarch neue Informationen zum Pre-Load und Co. veröffentlicht.

Am 13. November ist es soweit, denn dann erscheint mit Black Ops Cold War das nächste Kapitel in der Call of Duty Geschichte. Wer sich den Titel bereits vorbestellt hat oder dies noch tun wird, bekommt die Möglichkeit das Spiel frühzeitig herunterzuladen, um am Release Tag direkt mit dem Zocken zu beginnen.

Auf den Current-Gen-Konsolen fällt der Startschuss dabei als erstes. Hier bekommt ihr auf der Playstation 4 und Xbox One bereits ab dem 5. November die Möglichkeit den Preload zu beginnen. Auf dem PC geht es dann ab dem 10. November los. Trotz der kleinen Differenzen sind wir jedoch zuversichtlich, dass die Zeit zum Herunterladen reichen wird.

Wer allerdings schon an die Zukunft denkt und damit an die neue Konsolengeneration, wird auch nicht vernachlässigt: Hier beginnen die Pre-Load Zeitpunkte auf der Xbox Series X/S ebenfalls am 10. November und für die Playstation 5 am 12. November.

Wichtig zu berücksichtigen ist dabei auch, dass eure Firmware auf dem neusten Stand ist, bevor ihr den Download startet. Das ist dann beispielsweise in eurem jeweiligen Store auf der Konsole oder im Battle.net Launcher unter Partner Games auf dem PC möglich.

Falls ihr noch nicht wisst, ob ihr genügend Speicher auf eurer Plattform der Wahl zur Verfügung stehen habt, verraten wir euch hier auch noch einmal die Größe der jeweiligen Downloads:

PlayStation 4: 95GB

PlayStation 5: 133GB

Xbox One: 93GB

Xbox Series X|S: 136GB

PC: 35 GB (nur Multiplayer) / 82GB (gesamtes Spiel) / 125GB (gesamtes Spiel mit Ultra Grafikeinstellungen)

Auch für die Konsolenspieler gibt es die Möglichkeit nur bestimmte Teile des Spiels herunterzuladen. Ihr könnt also beruhigt aufatmen. Obendrauf gibt es auch immer noch das Confrontation Waffenpack für Pre-Loader. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Freut ihr euch schon aufs Spiel?