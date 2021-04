Activision hat Season Two offiziell eingeläutet und damit ein neues Update für Black Ops Cold War und Warzone veröffentlicht. Das Wichtigste im Überblick.

Mit Season Two verkündet Activision ein neues Update, welches seit dem 30. März für Black Ops Cold War und Warzone zur Verfügung steht und zahlreichen neuen Inhalt mit sich bringt. So gibt es neue Multiplayer Maps, neue Multiplayer Modi und Features, Operatoren Waffen und auch Inhalte für den Zombiemodus. Die Entwickler haben somit quasi an alles gedacht!

So gibt es unter anderem die neue Map Miami Strike, die ein enges 6 vs. 6 Gefecht ermöglicht und dabei auch noch von der Nacht-Iteration Gebrauch macht. Die neue Map Mansion wird sogar noch gemütlicher, denn hier dürft ihr euch über Gunfights im 2 vs. 2 oder 3 vs. 3 Modus freuen. Zuletzt wird die Map Golova, die in Outbreak bereits bekannt ist, ebenfalls in dem Multiplayer ergänzt.

In Sachen Modi gibt es znächst den neuen Modus Multi-Team Hardpoint, welchen die Entwickler als bislang größten Modus bezeichnen. Darin treten zehn Squads bestehend aus jeweils vier Personen gegeneinander an. Jeder Hardpoint bleibt für 120 Sekunden bestehen, bevor zu einem nächsten Gebiet gewechselt wird. Für jede Sekunde, die ein Teammate an dem Punkt verbringt, wird ein Punkt gesammelt. Welches Team als erstes 1000 Punkte sammelt, gewinnt.

Die Maps Miami Strike und Satellite werden als neue Maps für den Prop Hunt Modus ergänzt und außerdem gibt es auch noch neue Gegenstände, als die ihr euch verkleiden und verstecken könnt. Fans von Customizations können daneben neue Anpassungen an ihr LMG vornehmen und Attachments an Assault Rifles und SMGs.

Im späteren Verlauf der Season sollen noch richtige Gunfight-Turniere hinzukommen, in denen ihr euer Können unter Beweis stellen könnt. Dem Sieger-Team winken am Ende sogar besondere Belohnungen!

Zuletzt gibt es für Outbreak die neue Region Sanatorium, in der ihr mitten in der Nacht gegen die Horden von lebenden Untoten kämpfen müsst. Daneben gibt es mit dem neuen Modus „Secure“ die Aufgabe eine Essenz vor den Zombie zu schützen, damit sie analysiert werden kann und sich Experimente damit anstellen lassen können. Alle weiteren Informationen zum neuen Update findet ihr hier.

Was sagt ihr zur neuen Season?