Call of Duty: Modern Warfare – Season 2 ist da!

Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: Die zweite Season von Call of Duty: Modern Warfare ist da und bringt so einiges an Inhalten mit sich!

Ja, es ist schon wieder Zeit für etwas Neues: Nachdem der Release von Call of Duty: Modern Warfare gefühlt gar nicht einmal so weit zurückliegt, haben die Entwickler dennoch schon eine zweite Season parat. Diese ist bereits seit dem 11. Februar verfügbar, sodass ihr jetzt schon mit dem Zocken loslegen könnt.

Mit der neuen Season gibt es zunächst auch wieder einen neuen Battle Pass, welcher insgesamt 100 Tiers besitzt und den ihr euch für 10 Euro oder 1000 CP holen könnt. Beim Erwerb gibt es den Ghost als Operator auch noch dazu. Nach dem Durchspielen aller Levels werdet ihr außerdem mit 1.300 CP belohnt.

Viel wichtiger sind jedoch die neuen Maps und Waffen. Bei den Maps sind Rust, Atlas Superstore, Baszaar und Zhokov Boneyard dazu gekommen. Bazaar ist dabei eine 2vs.2 Karte und auf Zhokov passen insgesamt 64 Spieler.

Die Grau 5.56 und die Striker 45 sind die neusten Waffen in unserem Inventar, welche am besten auch schon direkt auf den neuen Maps und innerhalb des neuen Modus Gunfight Tournament getestet werden sollten. In diesem 2vs2-Match treten 32 Teams gegeneinander an.

Damit ihr euch noch einmal einen guten Überblick über die neue Season und auch noch weitere zusätzlich folgende Inhalte verschaffen könnt, binden wir die Roadmap hier für euch ein:

Habt ihr euch schon mit der neuen Season vertraut gemacht?

Activision hat sich mit dem Titel ordentlich ins Zeug gelegt und ist auf zahlreichen positiven Zuspruch gestoßen. Daher ist es auch weniger überraschend, dass das Spiel innerhalb des Franchises eine ziemlich gute Figur macht.