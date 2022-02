Die zweite Season in Call of Duty Vanguard ist offiziell gestartet! Damit gibt es auch neue Inhalte als Bestandteil des Battle Passes.

Kaum zu glauben, aber wahr: Mittlerweile ist die zweite Season von Call of Duty Vanguard gestartet. Damit kommt auf die Spieler so einiges an neuen Inhalten zu, die Bestandteil des Battle Pass sind. Einige Dinge finden ihren Weg schließlich auch nach Warzone.

Das Bündel an neuen Inhalten ist dabei ziemlich voll, denn wir dürfen uns über zwei neue Waffen, über 30 neue Items, wie Multiplayer Perks und Killstreaks, einen legendären Skin und über 1300 COD Punkte freuen. Außerdem erhalten wir mit Anna Drake einen neuen Operator.

Anna Drake ist in Wien geboren und musste mitansehen, wie die Streitmächte alles zerstört haben, was sie je geliebt hat. Jetzt möchte sie es sich zum Ziel machen all die Menschen und Dinge zu beschützen, die verletzlich sind und sich nicht so gut wehren können, wie Anna selbst.

Der neue Operator ist mit einer KG M40 ausgerüstet. Mit dem Aufleveln erhalten wir nicht nur tausende von Player und Waffen XP, sondern auch zwei zusätzliche Skins, Zitate und einen neuen finishing Move. Eine detaillierte Übersicht aller neuen Inhalte können der Quelle entnommen werden.

Spieler, die sich aktuell noch auf Warzone bewegen, erhalten zudem die Möglichkeit als Bestandteil von Prime Gaming neue Bundles abzustauben. Auch der Amazon Service hat hier so einiges zu bieten, was sich unter anderem durch kostenfreie Titel bemerkbar macht.

Habt ihr euch schon mit den neuen Inhalten auseinandergesetzt?

