Mit dem neuesten Update für Modern Warfare könnt ihr die bisher verschlossenen Bunker in Call of Duty Warzone erforschen.

In ihnen findet ihr haufenweise hochwertigen Loot – ein Video auf Reddit zeigt jetzt, wie ein Team in einen der Bunker vordringt und von zahlreichen legendären Lootkisten empfangen wird. Damit ist eines der Geheimnisse in Call of Duty Warzone gelüftet – abzuwarten bleibt, was es mit dem Wolfsgeheule auf sich hat.

Um Zugang zu den Bunker zu erhalten, benötigt ihr eine Keycard. Diese droppen in den ganz normalen Lootkisten, welche über die Warzone-Map verteilt sind.

Neben den Bunkern gibt es noch weitere spannende Neuerungen und Anpassungen für Warzone: Mit dem Patch, der in etwa 30 Gigabyte Downloadvolumen umfasst, hält ein neues Item Einzug in die Warzone – das Armor Pack. Ähnlich der Munitionskiste könnt ihr mit diesem euren Vorrat an Schutzwesten aufstocken. Die Panzerungskiste findet ihr entweder als Loot oder könnt sie an einer Buy Station kaufen – sie ersetzt das Standgeschütz, welches allerdings weiterhin als Loot droppt.

Kräftig durchgemischt hat Entwickler Infinity Ward auch die Waffenauswahl im Match und im Goulag: Im Gefängnis duelliert ihr euch nun mit diversen ARs und SMGs. Die Liste umfasst simple Varianten der Kilo 141, M4, AK-47, M13, SCAR, Ram-7, MP5, AUG, P90 und der Striker 45. Im Match selber wurden die Bluprints für die epische AX-50, die legendäre Kilo 141, die eplische FAL, die legendäre MP7 und epische AUG aktualisiert. Zudem wurde dem Lootpool eine legendäre Variante der SKS hinzugefügt.

Wie bei vorherigen Updates auch gibt es obendrauf einige Anpassungen an den Playlists. Der Solo Modus im Battle Royal kehrt zu seiner normalen Variante zurück, der Quads Modus für Plunder ersetzt die Trios. Alle Änderungen für Warzone und für das Hauptspiel findet ihr in den offiziellen Patchnotes.

Call of Duty Modern Warfare ist ein Ego-Shooter des Entwicklerstudios Infinity Ward, der am 25. Oktober 2019 von Activision veröffentlicht wurde. Das Videospiel stellt den 16. Teil der Call-of-Duty-Reihe dar und ist für PC sowie für die Playstation 4 und Xbox One erschienen. Auch wir haben den Titel gespielt, unseren Testbericht dazu könnt ihr hier nachlesen. Der Battle Royal „Warzone“ Modus steht dabei kostenlos für alle Interessierten zum Download bereit.