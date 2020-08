In Call of Duty Warzone beginnt mit dem Mid-Season Patch der Season 5 ein Sommer-Event. Mit dabei ein neuer Modus, ein neuer Operator und eine neue Waffe.

Die beste Nachricht des Updates ist wohl, dass der Download im Vergleich zu bisherigen Patches sehr moderat ausfällt: Je nach Plattform erwarten euch zwischen 10 und 15 Gigabyte Downloadgröße.

Das Update hält einige neue Inhalte für euch bereit: Das neue LMG FiNN, den neuen Operator Morte, der wohl in naher Zukunft über ein Shop-Bundle erhältlich sein wird und den neuen Kingslayer-Modus für Warzone. In diesem kämpf ihr in einem Team-Deathmatch Modus in kleinen Teilen von Verdansk, wobei der Gas-Kreis um euch stetig in Bewegung ist.

Für alle Spieler von Modern Warfare und Warzone gibt es zusätzlich die Games of Summer, eine Art In-Game Olympiade, die euch in fünf verschiedenen Herausforderungen testet:

Gun Course – erschießt Feinde, verschont Zivilisten

Risky Parkour – Ein Rennen durch giftiges Gas

Marksman Challenge – Erledigt schnell Ziele aus der Distanz mit dem Scharfschützen-Gewehr

Price’s Alley – Erschießt Feinde mit einer Pistole, verschont Zivilisten

Shooting Range – Zerstört alle Ziele im Kampfbereich

Die vollständigen Patchnotes enthalten zusätzlich die gewohnte Rotation der Spielmodi in Warzone und Modern Warfare sowie zahlreiche Fehlerbehebungen. Die komplette Liste könnt ihr auf der offiziellen Website von Call of Duty Modern Warfare nachlesen.

Call of Duty Modern Warfare ist ein Ego-Shooter des Entwicklerstudios Infinity Ward, der am 25. Oktober 2019 von Activision veröffentlicht wurde. Das Videospiel stellt den 16. Teil der Call-of-Duty-Reihe dar und ist für PC sowie für die Playstation 4 und Xbox One erschienen. Auch wir haben den Titel gespielt, unseren Testbericht dazu könnt ihr hier nachlesen. Der Battle Royal „Warzone“ Modus steht dabei kostenlos für alle Interessierten zum Download bereit.