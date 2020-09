Mit dem baldigen Release von Cold War neigt sich Call of Duty Modern Warfare seiner letzten Season zu. Diese bringt erneut spannende Inhalte in die Warzone.

Call of Duty Warzone wird bald seine letzte mit Modern Warfare 2019 verknüpfte Season erhalten. Wie genau es danach weitergeht, ist noch immer unklar. Zwar soll der kostenlose Battle Royale-Ableger weiterhin aktiv unterstützt werden, die Art und Weise wirft aber Fragen auf. Warzone soll mit Black Ops Cold War ähnlich verbunden werden wie jetzt mit Modern Warfare, aber wie genau das ob der vielen verschiedenen Mechaniken funktionieren soll, weiß noch niemand so recht.

Zunächst jedoch steht in der kommenden Woche die sechste und wohl letzte Season für Modern Warfare an. Wie gewohnt erhält der Shooter einen neuen Battle Pass und über den Zeitraum der Season verteilt insgesamt zwei neue Operatoren. Gerüchteweise wird es bis zu drei neue Waffen geben, die allseits beliebte AS Val, die AA-12 Schrotflinte und das R700 Scharfschützengewehr. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte bestätigen. Die beiden neue Operatore jedenfalls gibt es in einem ersten Teaser-Trailer zu sehen, welcher auch ein weiteres, spannendes Feature enthüllt:

Nachdem Warzone ja zu Beginn der aktuellen Season bereits einen Loot-Zug erhalten hatte, welcher auf der Oberfläche der Karte seine Kreise zieht, fügt die nächste Season eine Untergrund-Metro hinzu. Anders als der Zug hat diese aber besondere Mechaniken. Sie ist eine Art Schnellreise-Mechanik zwischen verschiedenen Locations in Verdansk, fährt aber nur, wenn niemand in ihr oder um sie herum kämpft. Zudem meidet sie auch Bahnhöfe, in denen gekämpft wird.

Die Untergrund-Bahn soll eine Art Safe Zone werden, wenn es nach den Entwickler geht. Ein Ort, an dem man kurz verschnaufen kann. Das kann alles aber auch ganz anders kommen, denn wenn ihr oder eure Gegner wollen, könnt ihr in der Metro durchaus kämpfen. Mit eben oben erwähnten Konsequenzen.

Die neue und sechste Season von Call of Duty Warzone soll am Dienstag, den 29. September 2020 erscheinen. Wie groß der Download dieses mal sein wird, ist noch nicht bekannt, auch gibt es noch keine vollständigen Patch Notes.

Call of Duty Modern Warfare ist ein Ego-Shooter des Entwicklerstudios Infinity Ward, der am 25. Oktober 2019 von Activision veröffentlicht wurde. Das Videospiel stellt den 16. Teil der Call-of-Duty-Reihe dar und ist für PC sowie für die Playstation 4 und Xbox One erschienen. Auch wir haben den Titel gespielt, unseren Testbericht dazu könnt ihr hier nachlesen. Der Battle Royal „Warzone“ Modus steht dabei kostenlos für alle Interessierten zum Download bereit.