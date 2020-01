David Vonderhaar von Treyarch gab bekannt, dass das neue Call of Duty für 2020 nicht über irgendwelche Jetpacks verfügen werde.

Auch wenn der Release von Call of Duty: Modern Warfare gefühlt noch gar nicht einmal so lange zurückliegt, gibt es schon erste Leaks und Vermutungen, dass wir es im Jahr 2020 mit einem neuen Black Ops Titel zutun haben werden. Aufgrund einiger Differenzen zwischen dem Studio Sledgehammer und Raven wurde die Verantwortung für das neue Spiel auf Treyarch übertragen.

Gerüchten zufolge soll sich aufgrund dieser Entscheidung die Entwicklung des neuen Call of Duty ein wenig im Rückstand befinden. Sollten diese Informationen stimmen, könnte man ggf. also entweder mit einer Verschiebung von Black Ops 5 oder aber mit dem Release eines unfertigen Spiels rechnen.

Auch wenn bisher noch nicht sonderliche viele Leaks ans Tageslicht befördert worden sind, gibt es zumindest eine Sache, die bereits jetzt feststeht: Das neue Spiel wird definitiv keine Jet Packs besitzen.

Dabei handelt es sich lediglich um eine einfache, aber auch sehr eindeutige Antwort von David Vonderhaar, dem Game Director von Treyarch, welcher via Twitter von einem User die Nachricht erhielt, dass das nächste Call of Duty besser Jetpacks haben solle. Als Antwort erhielt der User ein in Capslock geschriebenes „Nein“.

NO. — David "Vahn" Vonderhaar (@DavidVonderhaar) January 5, 2020

Folgt man den Reaktionen der anderen User zu diesem Beitrag, dann kann man feststellen, dass die überwiegende Mehrheit diese Entscheidung auch befürwortet. Das dürfte allerdings auch mit der Kritik zusammenhängen, die das letzte futuristische Spiel der Serie aus der Community erhalten hatte.

Wie seht ihr das? Seid ihr froh darüber keine Jetpacks sehen zu müssen oder hättet ihr sie gerne im Spiel gehabt?

Quelle