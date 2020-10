Modern Warfare: The Haunting of Verdansk ist da!

Passend zur schaurigen Jahreszeit haben Treyarch mit The Haunting of Verdansk etwas Thematisches für Modern Warfare und Warzone vorbereitet.

In wenigen Tagen ist Halloween und langsam aber sicher wird eine entsprechend unangenehme Stimmung verbreitet. Das Kürbisschnitzen beginnt und es wird an der Zeit, sich ein paar Horrorfilme und auch Horrorspiele auszusuchen. Modern Warfare kann euch dabei die Entscheidung in Sachen Spiel abnehmen.

Die Entwickler haben die schaurige Jahreszeit nämlich nicht vergessen und sowohl für das neuste Call of Duty als auch den kostenlosen Anteil Warzone etwas Neues vorbereitet, welches den Titel „The Haunting of Verdansk“ trägt.

In diesem neuen Modus treffen wir auf alle bekannten Mörder und Horrorgestalten, die wir aus Film und Fernsehen kennen, wie Jigsaw und Michael Myers. Doch wir treffen auch auf mit LMGs ausgestattete Kürbisse und Zombiehorden, die nach unserem Leben trachten.

Natürlich wird alles zusammen noch mit einer kleinen Story verpackt, welche in einem Trailer vorgestellt wird. Unser Protagonist hat beim letzten Besuch dieser unheilvollen Stätte viele seiner Kollegen an den Monstern verloren. Voll Rachsucht geprägt möchte er nun wieder zurückkehren und es ihnen heimzahlen.

Schaut euch den Trailer unbedingt selbst einmal an! In der Community hat er auf jeden Fall für positives Aufsehen gesorgt! The Hauting of Verdansk ist seit dem 20. Oktober verfügbar.

Und wenn man gerade schon in Halloween-Stimmung gerät, lohnt es sich vielleicht auch noch einen Blick auf den Zombie-Trailer zu werfen, den Activision für das kommende Call of Duty veröffentlicht hatten.