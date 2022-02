Das große Moment, auf den alle gewartet haben, ist endlich erreicht: Das Next-Gen Upgrade von Cyberpunk 2077 ist nun offiziell verfügbar!

Es war ein langer Weg, doch nun scheint ein großer Meilenstein für Cyberpunk 2077 und CD Projekt Red erreicht worden zu sein. Mit dem Update 1.5 folgt nun auch die Möglichkeit, Night City auf den aktuellsten Konsolen zu spielen! Das wird auch mit neuen Videos entsprechend gefeiert.

Damit die Spieler einmal einen Blick auf den Titel werfen können und sehen können, wie sich dieser auf der neuen Generation schlägt, haben CD Projekt Red ein 30-minütiges Video auf der Xbox Series X veröffentlicht. Das sollte genügen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Kauf oder Upgrade sinnvoll ist.

Wer künftig also Cyberpunk 2077 auf der Playstation 5 oder Xbox Series X spielen möchte, darf sich auf den Support von Raytracing, dynamischer 4K-Skalierung und einer flüssigen Performance bei 60 FPS freuen. Für die Xbox Series S stehen 1440p und 30 FPS zur Verfügung.

Update 1.5 beinhaltet aber weitaus mehr als das Upgrade. So dürfen sich die Spieler auch über zahlreiche neue Fixes und auch Bonusinhalte für den PC und die Konsolen freuen. So stehen ab sofort Appartments zum Verkauf, in denen geschlafen, geduscht und Kaffee gekocht werden kann. Alle drei Aktivitäten belohnen V bei der Ausübung mit entsprechenden Perks.

Zusätzlich gibt es bei Wilson zwei neue Waffen, vier neue Zielfernrohre, fünf Handfeuerwaffen, Sturmgewehre und Maschinenpistole. Mit der Mündungsbremse kommt zudem eine neue Art an Waffenaufsatz hinzu. Gestartet wird direkt mit 10 unterschiedlichen Mündungsbremsen.

Eine detaillierte Auflistung aller neuen Inhalte und auch Fixes könnt ihr der offiziellen Seite entnehmen. Das 30-minütige Video zum Upgrade auf die Next-Gen-Konsole haben wir unten für euch eingebunden. Habt ihr schon einen Blick darauf geworfen?