Cyberpunk 2077 steht für CD Projekt Red immer noch sehr stark im Fokus von Verbesserungen. Jetzt kommen allerdings endlich das erste DLC!

Der Plan von CD Projekt Red war ziemlich eindeutig, als nach dem Release von Cyberpunk 2077 zahlreiche Beschwerden erfolgten und die Spieler ihr Geld zurück verlangten. Anstelle der eigentlichen Roadmap zu folgen, möchte man sich lieber dem Hauptspiel widmen und die Performance verbessern sowie Bugs beheben.

Seitdem hat das Team in regelmäßigen Abständen neue, teils riesige Patches veröffentlicht, die genau dieses Ziel im Sinn hatten. Doch nun scheint man langsam einen Punkt erreicht zu haben, an dem die erbrachte Leistung des Spiels einen soliden Stand erreicht hat.

Mit Patch 1.3 finden nun nämlich die ersten DLCs Einzug in das Spiel. Die Entwickler haben zunächst einen in das Spiel miteingepflegt. Doch bei genaueren Informationen dazu hält man sich eher bedeckt. Stattdessen erklären CD Projekt Red in den Patchnotes, wie man die Erweiterung im Spiel triggern kann.

Dazu muss man lediglich in die Einstellungen gehen und das DLC unter dem Tab „Zusätzliche Inhalte“ aktivieren. Und dann kann es auch schon losgehen! Daneben erwarten euch auch neue kosmetische Gegenstände, wie zwei Jacken, die in dem Versteck in V’s Apartment zu finden sind. Sie erscheinen dort, sobald man die Mission „The Ride“ abgeschlossen und eine Nachricht von Viktor erhalten hat.

Zusätzlich erwartet jedem mit „Archer Quartz Bandit“ eine Belohnung, wenn Ghost Town abgeschlossen wurde. Aktiviert wird die Belohnung von Dakota oder Rogue, die eine Nachricht schicken werden. Sollte das nicht passieren, ist es möglich die Nachricht durch einen Besuch des Badlands Areals zu forcen. Von da aus muss man sich dann immer weiter von Dakotas Workshop entfernen. Ein paar Tage Zeit braucht Dakota aber auch, bis sie den Kontakt aufnimmt.

Sollten euch die allgemeinen Patches und Verbesserungen allerdings mehr interessieren, dann findet ihr hier die gesamte Übersicht. Macht euch gefasst auf eine umfangreiche Liste!

Seid ihr bereit für das erste DLC?