Die Gerüchte haben sich bestätigen können: Dead Space ist tatsächlich wieder da! Und das zeigt uns EA mit einem ersten Teaser.

Noch vor wenigen Wochen kursierten Gerüchte im Internet, die sich um eine Rückkehr von Dead Space drehten. Umso spannender wurde es dann, als das EA Play Live Event an stand und alle Spieler gebannt dabei zusahen, was Electronic Arts so zu berichten hatte.

Und es sah bereits nach einer ziemlich guten Show aus, da ebenfalls interessante Neuigkeiten zu Battlefield 2042 bekannt gegeben wurde. Das große Spektakel hob sich das Team aber bis zum Schluss auf. Mit einem Teaser, der für Fans aber ziemlich schnell eindeutig war, erfolgte dann die Ankündigung des Spiels.

Einen Beititel gibt es jedoch nicht und auch eine Zahl wurde nicht zum Spieletitel angehängt. Das hat allerdings einen guten Grund, denn die Entwickler haben es sich vorgenommen, ein Remake auf die Beine zu stellen. Die Geschichte wird also nicht weitererzählt.

Stattdessen erwartet uns ein Spiel, welches auf die neusten technischen Standards angepasst wurde, um nicht nur auf den neusten Rechnern, sondern auch auf der Playstation 5 und Xbox Series S sowie X vernünftig laufen zu können.

Wann das Remake auf den Markt kommen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Aber da wir bislang auch nur einen Teaser zu sehen bekommen haben, werden sicherlich in naher Zukunft auch noch weitere und vor allen Dingen längere Videos veröffentlicht.

Freut ihr euch schon auf eine Rückkehr?