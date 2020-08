Mit „The Ancient Gods“ steht die erste Story-Erweiterung für DOOM Eternal in den Startlöchern, welche die Geschichte des Reboots abschließen soll.

DOOM Eternals Kampagnen-DLC ist in zwei Episoden unterteilt. Der erste Teil wird schon bald veröffentlicht – am 20. Oktober 2020. Interessant ist er vor allem für Hardcore Fans. Der Inhalt knüpft direkt an die Kampagne des Hauptspiels an und sieht sich als vollwertiger Abschluss der Geschichte, die mit DOOM 2016 begonnen wurde. Spieler sollen sich auf harte Herausforderungen gefasst machen.

Der Fokus der Erweiterung liegt, so merkwürdig das anmuten mag, auf der Story. Es gibt keine neuen Gameplay-Mechaniken, keine neuen Waffen, ihr startet mit dem, was ihr euch in der Kampagne erarbeitet habt. Dafür prügelt ihr euch jetzt mit einigen neuen Gegnertypen, die den Spieler an seine Grenzen bringen sollen. Dazu gehören neue Master Level und eine komplette Überarbeitung des Battlemodes mit neuem Matchmaking, neuen Karten, Dämonen und härteren Strafen für das vorzeitige Verlassen von Matches.

Ungewöhnlich und gleichzeitig interessant ist die Tatsache, dass ihr die Erweiterung spielen könnt, ohne das Hauptspiel DOOM Eternal selber zu besitzen. Das bestätigte id Software in einem Interview mit PCGamesN. Damit soll die Reichweite des DLCs vergrößert werden, der im Umfang auch groß genug sein soll, um einen separaten Kauf zu rechtfertigen. Damit widerspricht id Software allerdings ein wenig dem Anspruch der Erweiterung, ein High-Level-DLC zu sein. Empfohlen wird, dass ihr die Kampagne von DOOM Eternal abgeschlossen, viel Erfahrung gesammelt und alle Waffen, Skills etc. freigeschaltet habt, bevor ihr euch an „The Ancient Gods“ wagt.

Je nachdem, wie ihr den DLC erwerbt, ändert sich auch der Preis. In der Year One Pass-Version, welche auch den zweiten Teil der Erweiterung enthalten wird, kostet „The Ancient Gods“ etwa 25 Euro. Als separater Kauf soll der Preis bei etwa 16 Euro liegen.

Offen bleibt die Frage, ob sich ein Kauf des Add-Ons wirklich lohnt. DOOM Eternal hat zwar eine Story, ja. Aber der Fokus liegt doch eigentlich auf dem schnellen, brutal-schönen Gunplay vor toller Kulisse und fetziger Musik im Hintergrund. Für Liebhaber dieses Stils wird mehr vom Gleichen wahrscheinlich ausreichen. Ansonsten klingt das Gebotene unserer Meinung nach doch wenig überzeugend. Keine neue Waffen, keinen neuen Spiel-Mechaniken… bleibt abzuwarten, wie gut oder schlecht „The Ancient Gods“ sich am Ende wirklich macht.

DOOM Eternal ist der von id Software entwickelte 5. Teil der Ego-Shooter-Videospielserie DOOM. Der Titel erschien am 20. März 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Unsere Meinung zum Spiel könnt ihr in unserer Review nachlesen.