Das lange Warten hat sich gelohnt: Endlich verraten die Entwickler von Dying Light 2, wann der Titel auf den Markt kommen wird.

In den vergangenen Wochen waren Techland ziemlich gesprächig, was Dying Light 2, seinen aktuellen Stand und besondere Inhalte des Spiels betraf. In einer aktuell noch laufenden Ask-Me-Anything-Reihe gingen sie auf zahlreiche Fragen aus der Community ein. Falls ihr die ersten beiden Folgen verpasst haben solltet, findet ihr hier die erste Episode und hier die zweite Episode.

Dennoch sind die Entwickler nicht zu gesprächig geworden und hielten sich beispielsweise mit dem Releasedatum bedeckt. Das hat sich allerdings nun in den vergangenen Stunden geändert. Gleich zwei Neuigkeiten wurden verkündet und ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Fans sicherlich gefallen dürftet.

Zuallererst gibt es jedoch eine kleine Namensänderung, denn Dying Light 2 bekommt einen Beititel und wird mit dem Zusatz „Stay Human“ veröffentlicht. Viel wichtiger ist jedoch, dass das Spiel am 7. Dezember 2021 erscheinen wird. Damit gibt es nach jahrelanger Entwicklungsphasen endlich ein Licht am Ende des Tunnels!

Das ist aber immer noch nicht alles. Ab sofort gibt es auch die Möglichkeit sich den Titel vorzubestellen und dabei zwischen drei unterschiedlichen Editionen zu wählen. Während die Standard Edition nur das Grundspiel enthält, dürfen wir uns bei der Deluxe Edition über zusätzlichte digitale Items und das erste Story DLC freuen. Wer jedoch in die Ultimate Edition investiert, erhält auch das zweite Story DLC.

Zuguterletzt haben wir für euch unten einmal den frischen und neuen Trailer eingebunden, damit ihr auch das auf keinen Fall verpassen müsst! Werdet ihr das Spiel vorbestellen?

