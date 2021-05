Mit einer Ask me Anything Reihe möchte Techland gerne die am häufigsten gestellten Fragen zu Dying Light 2 beantworten. Nun wurde die zweite Episode veröffentlicht.

Die Community von Dying Light 2 ist ziemlich neugierig und stets an neuen Informationen zum Spiel interessiert. Diese Neugierde möchten die Entwickler von Techland mit einer Ask me Anything Reihe stillen. In einer ersten Episode hatte das Team dabei bereits auf einige Fragen rund zum Thema Map-Größe und Zombie-Arten beantwortet. Falls ihr diese Folge also verpasst haben solltet, findet ihr hier alles Wichtige darüber.

Jetzt ist auch schon die zweite Episode veröffentlicht worden, in der diesmal die Associate Producerin Julia Szynkaruk unseren Game Lead Designer aus der ersten Folge bei einigen Fragen aus der Community unterstützt. Diesmal dreht sich alles rund um die Charaktere aus dem Spiel.

In dem zweiten Ableger schlüpfen wir in die Rolle von Aiden, welcher anhand des bislang gezeigten Gameplay-Materials doch etwas nervöser wirkt als Crane zu Beginn des ersten Titels. Dies hängt unter anderem natürlich auch damit zusammen, dass wir es mit einem völlig anderen Charakter zutun haben, der andere Charakteristiken aufweist und auch andere Motive besitzt.

Für Aiden ist es wichtig bestimmte Geheimnisse aus seiner Vergangenheit aufzudecken und die genauen Antworten darüber zu finden. Um welche Geheimnisse es sich dabei handelt, bleibt natürlich – haha – geheim. Das sollen wir selber als Spieler zu Release ergründen. Was jedoch wichtig ist, ist dass wir mit unseren Entscheidungen einen maßgeblichen Einfluss auf seine Entwicklung ausüben werden.

Die Organisation GRE wird auch ein Comeback feiern, allerdings auf eine andere Art und Weise. Da der neuste Ableger weit in der Zukunft spielt, werden wir im Verlauf unseren Abenteuers zumindest auf Relikien und alte Unterlagen von GRE stoßen, die uns etwas mehr Auskunft darüber geben, was schlussendlich aus der Organisation geworden ist.

Zum Thema Beziehungen verrät das Team weiterhin, dass wir definitiv enge Freundschaften mit bestimmten Charakteren knüpfen werden, was zuletzt auch eine Beziehung miteinschließen kann. Es bleibt also spannend, ob sich eine Romanze entwickeln könnte!

Falls ihr weitere Informationen zu der Verbindung von The Following, der Rückkehr von Charakteren, die unterschiedlichen Faktionen und ihren Einfluss und etwas mehr über Events in der Open World erfahren möchtet, dann schaut euch unbedingt das AMA ein!