Ein großer Fan hat in dem seit Freitag erhältlichen Playstation 4 Spiele-Baukasten Dreams Fallout 4 mit erstaunlicher Detailtreue nachgebaut!

Mit Dreams ist für die Playstation 4 vergangenen Freitag eine Spielentwicklungssoftware veröffentlicht worden, die es in sich hat. Sie eignet sich sowohl für Anfänger, als auch Profis, und läd zum Ausprobieren und Herunterladen ein. Dabei sind den Spiele-Designern kaum Grenzen gesetzt. Mit Dream lässt sich so ziemlich alles entwickeln, egal ob Side-Scroller, schneller Ego-Shooter, Rennspiel oder doch komplexes Rollenspiel mit vielen Dialogen. Einen Vorgeschmack auf kommende Spiele hat der Youtube-Kanal „Dreams Have Meanings“ entdeckt.

In dem Video auf Youtube wird das Spiel Fallout 4 gezeigt, entwickelt ausschließlich mit Dream. Natürlich handelt es sich bei dem Spiel von Robo_Killer_v2 nicht um ein vollständiges Fallout 4. Doch schon jetzt gibt es sechs verschiedene Quests im Free-Roam-Modus, funktionierendes Waffen-Handling, und sogar Boston lässt sich mehr oder weniger in der Landschaft erkennen. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der ikonische Pipboy aus Fallout.

(Bisher) gibt es keine komplexe Rückstoß-Mechanik, und auch auf das V.A.T.S müsst ihr bisher verzichten. Doch was nicht ist, kann noch werden, denn die Entwicklung an dem Titel hat Robo_Killer_v2 noch lange nicht abgeschlossen. Es fällt schwer, von dem Titel Fallout 4: Dreams Edition (WIP) nicht beeindruckt zu sein.

Quelle