GTA: The Trilogy wird passieren! Bislang halten sich die offiziellen Informationen jedoch sehr begrenzt. Nun gibt es neue Leaks die Systemanforderungen betreffend.

Es ist offiziell von Rockstar Games bestätigt worden, dass GTA: The Trilogy sich in der Mache befindet und sicherlich auch schon bald seinen Release feiert. Wenngleich auch die genauen Titel der Edition bekannt sind, gibt es noch einige Informationen, die in dem ganzen Chaos fehlen: Wie sieht es beispielsweise mit den Systemanforderungen aus?

Gerade für PC-Spieler wäre es nicht gerade unwichtig zu erfahren, auf welche Anforderungen man sich einzustellen hat, wenn die Spiele des Franchise noch einmal aufgehübscht und den neusten Technologien der aktuellen Zeit gerecht werden.

In einem GTA Forum hat ein Leaker, welcher zuletzt schon durch das Teilen von Informationen der Trilogie auffiel, nun diese Informationen gepostet. Natürlich gilt es diese Details kritisch zu betrachten, da eine offizielle Bestätigung der Entwickler bislang weiterhin aussteht. Die genauen Anforderungen haben wir dennoch unten für euch einmal aufgelistet.

Minimale Anforderungen

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

8 GB RAM

45 GB Speicher

Windows 10

Empfohlene Anforderungen

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

16 GB RAM

45 GB Speicher

Windows 10

Was sagt ihr zu den Anforderungen?

