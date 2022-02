Das Warten hat endlich ein Ende. Rockstar Games gab bekannt, dass sich GTA VI nun offiziell in der Entwicklung befindet. Ein neues Kapitel beginnt.

Wie lange haben die Fans schon darauf gewartet? Wie viele Memes hatte es in den vergangenen Monaten deswegen zum aktuellsten Ableger gegeben? Nun ist es endlich soweit: Rockstar Games haben offiziell bekannt gegeben, dass sie sich in der Entwicklung eines neuen GTAs befinden. Damit ist GTA VI offiziell bestätigt!

Natürlich gab es noch keine großartigen Details über die künftige Fortsetzung, doch allein schon die Ankündigung hat für ordentlich Optimismus in der Gaming Community gesorgt. Dennoch kommen die Entwickler nicht umhin, im selben Beitrag auch noch einige Worte über GTA V und GTA Online zu verlieren.

So hat das Team in den vergangenen Wochen mit The Contract und Short Trips neue Ergänzungen zur Story des Spiels vorgenommen. Darin geht es allen voran darum Franklin Clinton zu unterstützen und die verlorenen, noch nicht veröffentlichten Lieder von Dr. Dre ausfindig zu machen.

In den Short Trips Missionen schlüpfen wir schließlich in die Rollen von Franklin und Lamar und haben hier die Möglichkeit, im Co-Op die unterschiedlichen Kapitel abzuschließen. Letztere sollen nun auch durch einen direkten Zugriff im Menü leichter zugänglich gemacht werden.

Am 15. März folgt dann auch das Upgrade auf die neuste Konsolengeneration. Dann haben die Spieler die Möglichkeit, GTA V und GTA Online auf der Playstation 5 und der Xbox Series S sowie X zu spielen. Hinzu kommen Updates, die der neuen Generation gerecht werden, wie HDR, 4K und 60 FPS.

Somit wird auch 2022 in der GTA-Welt einiges auf uns zukommen. Alle weiteren Informationen darüber findet ihr hier.

Freut ihr euch schon auf den nächsten Ableger?