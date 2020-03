Die Entwickler des First-Person-Shooters Atomic Heart melden sich nach einer einjährigen Ruhe endlich wieder zurück und präsentieren einen neuen Gameplay Teaser in 4K!

Habt ihr schon einmal von dem Titel „Atomic Heart“ gehört? Falls nicht, ist das auch nicht so schlimm, denn wir klären euch neben dem neuen Teaser auch ein wenig über das Spiel auf und verraten euch, was sich dahinter verbirgt.

Der First-Person-Shooter wird vom dem russischen Entwicklerstudio Mundfish kreiert und wurde vor ca. zweieinhalb Jahren erstmalig mit einem Teaser vorgestellt. In dem Spiel befinden wir uns in einer alternativen Version Russlands in der High Noon Phase der Sowjetunion.

In dieser alternativen Version ist die technologische Revolution bereits sehr stark vorangeschritten. Roboter, das Internet und Hologramme gehören schon zum alltäglichen Leben, wurden jedoch in Zeiten des Kommunismus und Imperialismus entwickelt und durch die Konfrontationen mit dem Westen geprägt.

Unser Protagonist ist ein sowjetischer KGB Offizier, welcher in das Gebäude 3826 geschickt wurde, um einen Bericht über den dortigen Zustand zu verfassen. Die Welt setzt sich dabei aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Biomen zusammen.

Dabei gibt es nicht nur die Oberfläche am freien Himmel zu erkunden, sondern auch die Untergründe in den Tunneln und anderen versteckten Systemen. Zusätzlich sind die Gebiete in non-PvP und PvP-Regionen unterteilt. Die non-PvP-Regionen erlauben lediglich die Verwendung von Nahkampfwaffen, während in PvP-Regionen ordentliches Pulver verschossen werden kann.

Viele der Gegner, auf die wir stoßen werden, sind Kampffahrzeuge und Roboter, welche eigentlich die Aufgabe besessen hatten der sowjetischen Industrie zu dienen und den Sowjets in ihrem alltäglichen Leben zu unterstützen. Im Falle eines Krieges können sie jedoch in den Kampfmodus gehen und uns damit sehr gefährlich werden.

Wie das Spiel am Ende genau aussieht, können wir in einem insgesamt zehn minütigen Video selbst erleben. Dieses Material wurde jedoch schon vor einem Jahr hochgeladen und ist daher nicht neu. Dennoch pflegen wir es für alle Neuankömmlinge einmal hier ein:

Danach wurde es jedoch relativ still um den Titel. Zwar musste man sich keine Sorgen machen, dass die Entwicklung eingestampft worden ist, weil trotzdem hin und wieder neue Videos auf dem YouTube-Channel des Spiels aufgetaucht sind, aber sonderlich viel Neues war dann nicht dabei.

Bis jetzt. Seit kurzem ist von Atomic Heart nämlich auch ein neuer 4K Gameplay Teaser verfügbar, den ich hier ebenfalls finden könnt. Wann das Spiel erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Vielleicht können wir uns den Titel aber auch schon in diesem Jahr genauer ansehen.

Was sagt ihr zu dem Spiel? Trifft es euren Geschmack?

Quelle