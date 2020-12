Back 4 Blood: Das ist der Nachfolger von Left 4 Dead!

Back 4 Blood wurde offiziell von Turtle Rock vorgestellt! Dahinter verbirgt sich dabei ein geistiger Nachfolger von Left 4 Dead 2.

Der Left 4 Dead Franchise wurde und wird noch immer von der Community sehr geschätzt. Dennoch lässt Valve sich nicht darauf ein einen neuen Ableger auf den Markt zu bringen. Unterstützung bekommt die Community nun jedoch von Turtle Rock, die mit Back 4 Blood einen geistigen Nachfolger von Left 4 Dead vorstellen.

Und das können wir so tatsächlich auch in dem ersten Reveal Trailer und auch in dem ersten Gameplay sehen. Es gibt unterschiedliche Charaktere, in denen wir schlüpfen können und mit denen wir die Zombiehorden um uns herum abknallen.

Außerdem gibt es auch ein Safehouse, mit dem unsere Reise in einem Level beginnt und auch wieder abgeschlossen wird. Gewöhnen muss man sich allerdings an den grafischen Sprung, den der Titel gemacht hat. So sieht Left 4 Dead heute nämlich logischerweise nicht aus!

Turtle Rock hat sich außerdem auch die Mühe gemacht neue und eigene Zombietypen zu entwickeln. Auch wenn uns der eine oder andere vielleicht an einen übergroßen Tank oder an einen Boomer erinnert, tauchen auch ganz neue Gestalten auf. Schaut euch also unbedingt das Video!

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich für die erste Alpha zu registrieren, welche noch in diesem Monat starten soll. Wer sich als erstes anmeldet, darf auch als erstes spielen!