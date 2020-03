Remedy Games, das Entwicklerstudio hinter Control, hat eine neue Erweiterung angekündigt. „The Foundation“ wird dabei auch schon in wenigen Tagen veröffentlicht!

Der Third-Person-Shooter Control hatte einen ziemlich guten Eindruck bei den Spielern und den Kritikern hinterlassen. Nach dem Release Ende August 2019 durch das finnische Entwicklerstudio Remedy Games war es jedoch ziemlich schnell wieder still geworden. Nun melden sich die Entwickler aber wieder zurück, ob eine neue Erweiterung anzukündigen.

Diese Erweiterung trägt den Namen „The Foundation“, wozu es auch schon einen ersten Trailer gibt. Der Abstand zwischen dem ersten Teaser und der kommenden Veröffentlichung ist auch ziemlich kurz gehalten, sodass wir uns schon mental darauf vorbereiten können.

In „The Foundation“ kollidiert der Astral Flieger mit unserer Realität und ist auf dem besten Weg sich das älteste Haus einzuverleiben. In der Rolle von Jesse Faden, dem Director des Federal Bureau von Control, müssen wir uns in die Höhle der Foundation begeben, um genau das zu verhindern. Helen Marshall, die als vermisst geltende Head of Operations, könnte Antworten auf unsere Fragen besitzen, was es genau mit dieser mysteriösen Foundation auf sich hat.

Je tiefer sich Jesse in die Materie der Geheimnisse begibt, desto logischer erscheint auch diese Vermutung, denn es lassen sich Hinweise auf das Verschwinden von Helen finden. Vielleicht sind wir dann dazu in der Lage den Head of Operations wieder zu finden und das Gleichgewicht im Federal Bureau wiederherzustellen.

„The Foundation“ erscheint bereits am 26. März auf der Playstation 4 und im Epic Games Stores. Zusätzlich erhalten alle Spieler ein kostenloses Update, welches sich unter anderem aus dem Shield Rush Upgrade zusammensetzt und aus der Möglichkeit die Fähigkeitenpunkten umzubelegen. Besitzer einer Xbox One müssen sich noch bis zum 25. Juni 2020 auf den Release der Erweiterung gedulden.

Falls ihr euch den Trailer noch nicht angeschaut haben solltet, haben wir ihn extra für euch hier unten eingebunden. Wir wünschen viel Spaß beim Schauen!

Werdet ihr euch auf die Erweiterung stürzen?

Quelle