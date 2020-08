Der Action-Titel Control bekommt von den Entwicklern eine Ultimate Edition spendiert. Was darin so alles enthalten ist, verraten wir euch in unserem Artikel.

Der Titel Control dürfte sicherlich dem einen oder anderen von euch etwas sagen. Das Action-Spiel erschien 2019 und erfreut sich direkt zu Release bereits starker positiver Resonanz. Das Entwicklerteam dahinter möchte noch etwas länger an diesem Erfolg festhalten und präsentiert uns daher eine Ultimate Edition.

In dieser Ultimate Edition befindet sich im Grunde alles, was bislang zu dem Titel auf dem Markt erschienen ist. Damit bekommen wir also nicht nur das Hauptspiel, sondern ausßerdem noch die beiden Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“.

Zudem befindet sich auch noch der End-Game Modus in der Edition sowie ein Foto-Modus, um für alle kreativen Köpfe zusätzliche Spielereien anbieten zu können. Dass auch alle bislang erschienen Updates darin enthalten sind, sollte außerdem keine sonderlich große Überraschung sein.

Die Ultimate Edition wird zuerst am 27. August auf Steam veröffentlicht. Am 10. September erfolgt dann der Release im Epic Games Store, auf der Xbox One und der Playstation 4. Eine physische Version des Sets für die noch aktuellen Konsolen soll Ende des Jahres folgen.

Ende des Jahres erscheint das Spiel dann auch als digitale Kopie auf den Next-Gen-Konsolen. Doch auch hier ist eine Retail-Version geplant, die allerdings erst 2021 erscheinen wird. Die Kosten belaufen sich auf 39,99€.

Solltet ihr euch die Ultimate Edition für die Xbox One oder Playstation 4 holen, erwartet euch ein kostenfreies Upgrade, sobald die neue Generation auf dem Markt ist. Dies gilt jedoch wirklich nur für diese Edition und nicht nur für das Hauptspiel selbst.

Werdet ihr euch die Edition holen?

