Die Entwickler von Dishonored, Arkane Lyon, haben mit Deathloop ihren nächsten Titel auf dem Playstaton 5 Event von Sony präsentiert.

Noch vor wenigen Tagen hatten Arkane Studios etwas Großes zu feiern gehabt, denn das Studio hatte sein 20-jähriges Jubiläum erreicht. Damit war fast schon vorprogrammiert, dass wir schon bald etwas Neues von dem Team hören werden. Auf dem Playstation 5 Event konnte sich dies durch Deathloop bestätigen.

So lautet nämlich der Name des neusten Spiels von den Dishonored Entwicklern. Dahinter verbirgt sich ein First-Person-Shooter, welcher sogar auch auf dem PC erscheinen wird. Ein genaues Releasedatum gibt es jedoch noch nicht. Arkane verprechen jedoch noch eine Veröffentlichung in diesem Jahr.

In Deathloop schlüpfen wir in die Rolle von Colt, welcher sich auf der Insel von Blackreef befindet. Für die dort ansässigen Bewohner ist die Insel ein wahres Paradies, doch für Colt fühlt es sich wie ein Gefängnis an, aus dem er nicht entkommen kann.

Unser Protagonist befindet sich in einer Zeitschleife, durch die er einen bestimmten Tag immer und immer wieder durchlebt. Er muss Lücken und Unterschiede finden, andere Wege wählen und versuchen aus dieser Schleife zu entkommen.

Dazu müssen wir insgesamt acht Ziele eliminieren, worunter sich auch unser Erzfeind Julianna Blake befindet. Erst wenn wir dies geschafft haben, gelingt uns die Flucht. Sollten wir aber zwischenzeitlich sterben, fängt das Abenteuer wieder von vorne an.

Wir haben für euch den Trailer unten eingefügt, falls ihr bislang noch nichts von dem Titel gehört haben solltet. Interessant klingt das alles aber auf jeden Fall, oder?