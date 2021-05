Fortnite: Batman Zero ist dazugestoßen!

Es gibt neuen Besuch auf der Fortnite Insel. Ab sofort ist niemand geringerer als Batman Zero im Item Shop erhältlich!

Die Fortnite Insel schläft nie und ständig kommen neue Besucher vorbei, die die gesamte Welt auf ihre Art und Weise auf den Kopf stellen, aber gleichzeitig auch ein wenig Abwechslung hineinbringen. Jetzt dürfen sich die Spieler über einen besonderen Nachwuchs freuen, denn das Fledermaus-Signal schimmert schon am Himmel!

Kein geringerer als Batman, bzw. Batman Zero, ist über eine Zeitstrudel auf der verrückten Insel gelandet. Allerdings hat unser Superheld jegliche Erinnerungen aus seiner Vergangenheit verloren. Für ihn steht also zunächst im Fokus diese Erinnerungen wieder zurückzuholen und herauszufinden, wer er eigentlich ist.

Während seiner Reise nach sich selbst und seinem Leben stößt er auf Charaktere, wie Reiader, Fishstick und Bandolier und beweist einmal mehr sein detektivisches Geschick. Dieses ermöglicht ihn sogar schockierende Informationen über die Insel ans Tageslicht zu befördern!

Er findet Details darüber, was sich hinter dem mysteriösen Loop verbirgt und schließlich auch, wie alles mit dem eigenartigen Nullpunkt auf der Insel verschmolzen ist. Und das versetzt Batman umso mehr in die Situation, nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Bewohner zu retten.

In einem neuen Trailer haben die Entwickler bereits erfolgreich die Werbetrommel geschlagen. Schaut euch das Video also unbedingt an, was wir unten für euch eingebunden haben. Weitere Informationen zu unserem neuen Helden findet ihr hier. Und falls ihr an weiteren Details zu anderen Charakteren interessiert seid, dann gibt es sicherlich hier noch weitere interessante Informationen.

Ich bin Batman. Ihr auch?